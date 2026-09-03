Sánchez calca el guion del apagón y el caos ferroviario para tratar de escapar de Ceuta

Hay un patrón que se repite en la comunicación del Gobierno de Pedro Sánchez cada vez que una emergencia golpea a España: primero, retrasar las explicaciones sine día y, al mismo tiempo que dice que no se conocen las causas asegurar que la causa no está en ningún caso en la mala gestión del Ejecutivo. La respuesta a las críticas por esta opacidad nos lleva a la segunda fase de la estrategia gubernamental, la de buscar culpables externos y tratar de desacreditar cualquier crítica recibida. Y, si todo esto falla, el tercer paso consiste en asegurar que el Gobierno no pudo hacer nada porque nadie les avisó de lo que iba a ocurrir.

Este esquema lo hemos podido observar en varias ocasiones, ya sea el apagón de abril de 2025, la tragedia de Adamuz o la reciente invasión de Ceuta. La responsabilidad nunca es de Pedro Sánchez. Para el Gobierno las causas varían entre los sabotajes, ciberataques, campañas de desinformación o hasta por la intervención de actores extranjeros de la 'internacional ultraderechista'. Cualquier cosa menos hacer autocrítica.

La Radioteca, con Dieter Brandau disecciona en su primer podcast de la temporada el 'Manual de Emergencias del sanchismo', un modo de actuar ante las diversas crisis que se le presentan al Gobierno, principalmente provocadas por su gestión.

Ceuta

El pasado 30 de julio entraron en la ciudad autónoma de Ceuta de manera irregular cerca de 80.000 inmigrantes. Es difícil de explicar que semejante avalancha no fuera advertida por las autoridades marroquíes, primero, y por las autoridades y servicios de inteligencia españoles, después. El Gobierno insiste en decir que nadie sabía nada.

A las pocas horas de producirse la invasión, Pedro Sánchez y su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya hablaron de difusión de "bulos" y "desinformación". El Gobierno lo vinculó con campañas destinadas a generar división. Más tarde apuntaron específicamente a redes de desinformación "rusas e israelíes" y a una "internacional ultraderechista" que quería atacar a España y Europa. No fue suficiente. Sánchez también introdujo la posibilidad de ciberataques y la actuación de "actores no estatales". Eso sí, se apresuraron a exculpar a Marruecos.

El resultado resulta un repertorio disparatado de hipótesis que han embarrado el terreno. Una nueva campaña de comunicación de La Moncloa destinada a desviar el foco de la responsabilidad del Gobierno de España. Falta por saber si, como ocurrió con el apagón de 2025 o el accidente ferroviario de Adamuz, esta crisis también se cerrará sin dimisiones y sin una explicación clara de por qué sucedió.

El apagón

El fundido a negro que se produjo en España el 28 de abril de 2025 es uno de los ejemplos más claros. En las primeras horas, el Gobierno de Pedro Sánchez insistió en que no podía determinarse el origen del incidente. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, pidió evitar "cabezas de turco" y señaló que las causas no podían conocerse aún.

Al mismo tiempo, Sánchez y sus ministros comenzaron a advertir sobre la circulación de "bulos" y "desinformación". Sin embargo, pese a no conocerse todavía las causas, el propio presidente del Gobierno no descartó la hipótesis de un sabotaje. Ha pasado ya casi un año y medio y seguimos sin conocer el origen del apagón. Nadie del Gobierno ni de Red Eléctrica ha dimitido ni ha asumido responsabilidades políticas por lo sucedido. El informe elaborado por el Ejecutivo lo calificó como un fenómeno de origen "multifactorial", mientras que Aagesen aseguró que no hubo ninguna alerta previa que permitiera anticipar lo ocurrido.

Caos ferroviario

El pasado 18 de enero se produjo a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz un choque entre dos trenes de alta velocidad en el que murieron 46 personas. El Gobierno de España volvió a tirar del 'Manual de Emergencias del sanchismo' para eludir su responsabilidad es lo sucedido. En las primeras horas, el Ejecutivo insistió en que no se podían establecer las causas del accidente. Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya sabía desde un primer momento que no estaba relacionado con una falta de mantenimiento o de inversión.

Después, Puente calificó el siniestro de "raro" y "difícil de explicar", a la vez que cargó contra lo que definió como una "desinformación planificada". Como no, el ministro de Transportes acusó a la oposición de difundir bulos. A día de hoy, 228 días después, la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) todavía no ha presentado su informe final. La conclusión provisional apuntó a una rotura del carril, competencia de ADIF, dependiente del Ministerio de Transportes. No ha dimitido nadie.

La Radioteca, con Dieter Brandau pone en evidencia en su primer podcast de la temporada el patrón de comunicación que utiliza Pedro Sánchez y La Moncloa para las crisis sobrevenidas. Un guion que incluye un uso tan milimétrico de las mismas palabras y expresiones que deja claro que no se trata de una casualidad sino de un claro patrón preelaborado.