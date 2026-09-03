Sánchez comparece por primera vez aislado y con la izquierda rota por Ceuta

El presidente, Pedro Sánchez, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados para hablar de Ceuta y lo hace, por primera vez, con todo el arco parlamentario en contra, salvo el PSOE. Lo hace después de que cientos de miles de españoles se hayan echado a la calle para defender a la ciudad autónoma, a pesar de los intentos del Gobierno por boicotear las protestas.

Al clamor de la calle se suma que ninguno de los ministros que han pasado por el Parlamento estos días ha conseguido convencer a los socios sobre el papel de Marruecos en la invasión, más incongruente todavía ahora que se ha conocido el demoledor informe policial sobre su participación en los hechos.

El documento rompe por completo la estrategia del Ejecutivo de elogiar a Rabat y presentar lo ocurrido como una mera crisis migratoria. Deja, además, a Sánchez sin argumentos ante la Cámara. El texto se conocía apenas unas horas después de su entrevista en la cadena SER, donde proyectó una imagen cuestionada incluso por los suyos, dada su falta de empatía con los ceutíes. Ni siquiera su socio de Gobierno, Sumar, le acompaña en esta huida hacia adelante.

La ministra de IU, Sira Rego, criticó esta semana la falta de colaboración de Rabat para la devolución de menores y ERC, Junts o Podemos han reprochado al Ejecutivo su actitud con Marruecos. Los grupos le han advertido sobre la necesidad de elevar el tono con el país alauita, aprovechando también para ajustar cuentas por la entrega del Sáhara. Más de uno ha especulado, incluso, con el espionaje de Pegasus y los motivos por los que Sánchez se pliega ante Rabat.

Choque con Marruecos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, han sido especialmente beligerantes contra el Gobierno en las últimas horas. Feijóo incluso ha confrontado con Marruecos, después de llevar un mes defendiendo que era necesaria la colaboración con el país vecino. Tras el informe de la policía, le ha señalado públicamente por la invasión y ha pedido convocar a la embajadora marroquí en Madrid y retirar al embajador español en Rabat.

Abascal ha pedido apoyo al PP para activar el artículo 102 de la Constitución y juzgar a Sánchez por alta traición, en una votación en el Congreso que simularía una moción de censura. Ha reclamado, además, romper el Tratado de Amistad con Marruecos y suspender los acuerdos comerciales con el país, también aquellos que tiene suscritos con la UE, según trasladaba en una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio.

El presidente del Gobierno comparece habiendo visitado Ceuta sólo una vez desde que estalló la crisis. Acudió en las horas posteriores y después se fue de vacaciones a La Mareta. Habló por primera vez este lunes en la cadena SER, donde intentó inmiscuir al Rey en la crisis atacándole. Una estrategia que arrancó con las críticas de Óscar Puente a Felipe VI.

El papel del CNI, la implicación de Marruecos, los bandazos del Gobierno que se negó a tomar decisiones, el baile de cifras o la crisis social y sanitaria son sólo algunas de las cuestiones todavía sin aclarar, y que dejan muy tocado al PSOE.