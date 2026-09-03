Sánchez insiste en que no hubo alertas de la invasión y exculpa a Marruecos: "No hay pruebas de su implicación"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido durante casi una hora en el Congreso para intentar dar explicaciones sobre lo ocurrido en Ceuta, que engloba en una "crisis humanitaria" que "aprovecharon las mafias", a pesar del informe de la policía que señala a Marruecos, país al que ha exculpado asegurando que "a día de hoy no hay pruebas sólidas de que planificara y ejecutara" la invasión.

Después ha admitido que "se sigue investigando" y que "si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos con contundencia", ha dicho. "No tenemos miedo a enfrentarnos a otros poderes extranjeros", ha añadido, en plena especulación sobre por qué el Gobierno se muestra tan complaciente con Rabat y si está relacionado con el espionaje de Pegasus. "Debemos actuar con hechos probados, contrastados", ha defendido.

Sánchez ha admitido informes previos que alertaban de un aumento de las llegadas a Ceuta, pero ha justificado su inacción asegurando que "no eran excepcionales" y ha negado que ninguno anticipara la entrada de 70.000 personas, a pesar de las notas que se han conocido en los últimos días que manejó el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. Ha prometido, en aras de la "transparencia", publicar un dossier con todos los informes previos que manejó el Gobierno sobre la invasión.

En cuanto a la actuación policial en plena invasión, ha derivado toda responsabilidad hacia los agentes que tuvieron que "tomar una decisión" y "eligieron defender la vida y responder con humanidad". "Hicieron lo correcto", ha añadido, eludiendo toda responsabilidad por no haber reforzado los efectivos ni haber dado instrucciones sobre cómo operar.

"Los bulos, las redes y las mafias"

El jefe del Ejecutivo ha vuelto a señalar a los bulos, las redes sociales y "las mafias" como responsables de lo ocurrido y ha defendido la necesidad de seguir "cooperando con Marruecos", aunque ha avanzado que, después de lo ocurrido, "esa cooperación debe ser diferente", sin aclarar a qué se refiere ni por qué, si Rabat no tuvo nada que ver, es necesario revisar las relaciones.

Sobre las palabras de miembros del Gobierno marroquí cuestionando la españolidad de Ceuta y Melilla, ha dicho que son "inaceptables", e ha informado, por primera vez, de que convocaron a la embajadora marroquí el pasado 21 de agosto, aunque no ha especificado si fue una llamada a consultas, como le han pedido PP y Vox.