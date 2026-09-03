El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Congreso de los Diputados más de un mes después para dar cuenta de la gestión del Ejecutivo frente a la invasión. La sesión plenaria, que arranca envuelta en una enorme expectación política, obligará al jefe del Ejecutivo a detallar las medidas adoptadas tras la entrada masiva de miles de personas a través de la frontera de El Tarajal.