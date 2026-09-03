El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Congreso de los Diputados más de un mes después para dar cuenta de la gestión del Ejecutivo frente a la invasión. La sesión plenaria, que arranca envuelta en una enorme expectación política, obligará al jefe del Ejecutivo a detallar las medidas adoptadas tras la entrada masiva de miles de personas a través de la frontera de El Tarajal.
Sánchez ha enumerado una cascada de medidas de refuerzo en la frontera y ha presumido de evitar más invasiones como la ocurrida a finales de julio, al enviar a cientos de agentes, poner boyas en el mar y reforzar el espigón además de utilizar drones en la frontera.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido que cuatro de cada cinco de los inmigrantes ilegales que cruzaron a Ceuta lo hicieron a nado y ha apuntado a la sentencia del Supremo que impedía realizar devoluciones en caliente en caso de entrar a Ceuta o Melilla a nado.
El presidente del Gobierno ha comenzado su comparecencia acordándose de los ciudadanos ceutíes y de los miles de inmigrantes y ha hecho referencia a un tratado en el que Marruecos reconocía a Ceuta y Melilla como españolas.
El presidente del Gobierno entra en el Congreso sin aparentar ningún tipo de preocupación por lo ocurrido en la ciudad autónoma.
Restan menos de cinco minutos para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez entre en la Cámara Baja para rendir cuentas por la invasión de Ceuta.
La comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Congreso estará marcada también por las concentraciones en toda España de este miércoles convocadas por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a la ciudad autónoma.
A la celebrada en la madrileña plaza de Cibeles -que congregó a 50.000 personas según la Delegación del Gobierno en Madrid- se han sumado los líderes del PP y Vox. En otros puntos de España se han repetido las concentraciones multitudinarias, desde Andalucía a Murcia pasando por Ceuta, donde miles de ciudadanos se manifestaron por sus calles, coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, bajo el lema 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'.
El informe aportado por la Policía a la jueza María Tardón describe lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio como una entrada masiva de personas "planificada", en ningún caso "espontánea", y sitúa entre sus organizadores y ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos.
Según el informe policial, que centrará buena parte del debate del Congreso, lo ocurrido requiere una planificación de alto nivel, muy por encima de la capacidad que tienen las mafias, y la inmensa mayoría de mensajes que se enviaron los días previos al 30 de julio procedieron de teléfonos marroquíes, no de otros países.
El director general de la Policía, Francisco Pardo, comunicó por su parte al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no existe informe policial alguno que atribuya a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucedido los citados días.
La publicación del contenido del informe desató este miércoles una tormenta política con críticas al Gobierno por parte de Sumar y de la oposición y con la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Gobierno para que se convoque de inmediato a la embajadora de Marruecos en España para pedirle explicaciones.
La comparecencia del jefe del Ejecutivo se produce además en un ambiente de tensión con Sumar, desde donde se reprocha a los socialistas su gestión tras la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma y que eximan a Marruecos de responsabilidad, que existe, a su juicio, por acción o por omisión.
Este jueves se constatará también en el pleno extraordinario de la Cámara Baja la postura crítica de otros socios de investidura del Gobierno, como Podemos, ERC, Junts, Bildu y PNV.
Desde Vox han arremetido contra el Ejecutivo por propiciar "la invasión" de la ciudad y por actuar "a las órdenes de Marruecos", mientras que su líder, Santiago Abascal, ha presionado al PP para que apoye en el Congreso que se inicie el trámite de suspender a Sánchez por traición, mediante el artículo 102 de la Constitución, porque no hizo -sostiene- "nada para impedir" lo ocurrido en Ceuta.
El PP acusa al Gobierno de "despreciar todos los informes" en los que se "avisaba" de lo que iba a ocurrir en Ceuta y le culpa de las consecuencias "dramáticas" de lo ocurrido, la muerte de migrantes y la "invasión" de la ciudad autónoma.
Los populares, con Feijóo al frente, insisten en que al Gobierno lo único que le preocupa es "salvarse a sí mismo" y "proteger" a Marruecos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informará este jueves al pleno del Congreso de la gestión del Ejecutivo tras la invasión marroquí de Ceuta, en una comparecencia en la que sus socios y la oposición le volverán a pedir explicaciones sobre el papel de Marruecos tras el informe policial conocido este miércoles.