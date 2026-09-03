Un reportero de Telecinco pone contra las cuerdas a Óscar Puente: las imágenes de Ceuta desmontan su tuit

La realidad que este lunes mostró El Programa de Ana Rosa desde Ceuta dejó en evidencia el optimismo con el que Óscar Puente valoró hace un mes la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria. El ministro de Transportes aseguró entonces que Pedro Sánchez había conseguido solucionar el problema, pero las cámaras de Telecinco encontraron en la playa del Trampolín un escenario muy diferente al que sugería aquel mensaje.

El Programa de Ana Rosa Quintana regresó este lunes a la actualidad tras el parón estival con una cobertura especial desde la ciudad autónoma. La presentadora se desplazó hasta Ceuta para comprobar sobre el terreno cómo había evolucionado la situación y puso el foco en algunos de los lugares que durante las últimas semanas se habían convertido en protagonistas de la invasión.

Uno de ellos fue la playa del Trampolín. Allí, el reportero Álvaro López protagonizó uno de los momentos más contundentes de la emisión al recuperar un tuit publicado por Puente y confrontarlo directamente con las imágenes que ofrecía la propia conexión.

Antes de dar paso al periodista, Ana Rosa Quintana explicó que había estado en ese mismo punto un mes antes y advirtió de que la situación había empeorado. "Álvaro López está en la playa del Trampolín y yo estuve hace un mes exactamente y ha cambiado a peor", apuntó la presentadora.

Fue entonces cuando López recordó que se cumplía prácticamente un mes desde una publicación del ministro de Transportes. "Mañana se cumple un mes de una efeméride, Ana Rosa, qué tal, buenos días, mañana se cumple un mes de un tuit de un ministro de Transportes del Gobierno de España", señaló.

El reportero recordó las palabras exactas que Puente había utilizado para valorar la actuación del Ejecutivo: "Abro comillas: 'Otra crisis más solucionada por Pedro Sánchez'".

Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez. — Óscar Puente (@oscar_puente_) August 1, 2026

La realidad que contradice el mensaje

López no necesitó demasiados argumentos para cuestionar aquella afirmación. Le bastó con mostrar las imágenes y enumerar algunas de las incógnitas que, según explicó, continuaban sin respuesta un mes después.

"Les vamos a enseñar la crisis que supuestamente ya está solucionada por el Palacio de la Moncloa. Un mes después, Ana Rosa, no sabemos ni cuántos migrantes siguen vagando por las calles de Ceuta, no sabemos cuántos menores continúan en la ciudad autónoma, no sabemos ni siquiera cuánto tiempo más van a seguir aquí, ni siquiera el ritmo de trámites de expedientes de expulsión que se están ejecutando, no sabemos absolutamente nada, por no saber, Ana Rosa, no sabemos ni siquiera el rastro del mando único de Ángel Víctor Torres que no ha aparecido por aquí por Ceuta", indicó.

Detrás del reportero podían verse numerosas tiendas de campaña y construcciones improvisadas que habían convertido la zona en un asentamiento para los migrantes que permanecían en Ceuta.

Una "miniciudad"

El reportero también explicó cómo había evolucionado el campamento instalado en la playa del Trampolín y hasta qué punto se había consolidado.

"Un asentamiento, que ya están viendo, que es prácticamente una miniciudad, ya están asentados aquí estos inmigrantes irregulares con, incluso, pequeños economatos montados y la gente durmiendo al raso junto a sus tiendas de campaña", zanjó Álvaro López.