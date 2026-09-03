Una ceutí mata a su primo marroquí, que entró en Ceuta durante la invasión y quería alojarse en su casa

Una mujer de nacionalidad española y residente en Ceuta fue detenida este jueves como presunta autora de la muerte de un joven de nacionalidad marroquí en una vivienda situada en la barriada de Poblado de Regulares.

El fallecido, de unos 30 años, se encontraba en el interior del domicilio cuando se produjo el enfrentamiento. Según las primeras pesquisas difundidas por fuentes policiales y medios locales, la víctima y la detenida eran primos. El joven habría recibido una herida de arma blanca que acabó con su vida.

El joven estaba en situación irregular

Uno de los elementos que investiga ahora la Policía es la situación en la que se encontraba el fallecido dentro del inmueble. Según las primeras informaciones, el joven carecía de documentación para permanecer legalmente en territorio nacional. Fuentes consultadas por El Español apuntan a que el fallecido podía ser una de las personas que accedieron a Ceuta durante la entrada masiva registrada a finales de julio y quería alojarse en su casa.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Policía Nacional acudieron al domicilio junto a agentes de la Policía Científica y de los grupos de investigación. Los especialistas realizaron una inspección de la vivienda para recoger pruebas y tratar de esclarecer la secuencia de los hechos.

Los investigadores registraron tanto el interior del inmueble como las inmediaciones en busca del cuchillo que habría sido utilizado en la agresión. La zona quedó acordonada durante buena parte de la mañana para preservar el escenario y facilitar las diligencias policiales.

También se desplazó hasta el lugar la jueza de guardia, que llevó a cabo una inspección ocular de la vivienda junto a los agentes de la Policía Científica.

Los servicios sanitarios acudieron inicialmente al domicilio y certificaron el fallecimiento del joven. La víctima presentaba una herida provocada por un arma blanca. La Policía continuó después con las primeras diligencias para determinar cómo se produjo la muerte.

Pasadas las 10:30 horas, un vehículo de la funeraria Al-Qadarse se desplazó hasta la vivienda para retirar el cuerpo, una vez realizadas las actuaciones judiciales correspondientes y autorizado el levantamiento del cadáver, según ha detallado El Faro de Ceuta. Mientras tanto, la mujer permaneció detenida a disposición de los investigadores.

Una investigación todavía abierta

Según expone el mismo diario, el suceso se produjo en una barriada que en las últimas semanas ha concentrado parte de las denuncias vecinales relacionadas con la presencia de inmigrantes en situación irregular. Residentes de Poblado de Regulares habían trasladado su preocupación por la presencia de personas llegadas a Ceuta durante la entrada masiva de finales de julio, tanto en las calles como en algunos inmuebles de la zona.

Por su parte, la Delegación del Gobierno ha informado de que, según las primeras investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional, la mujer detenida esta mañana tiene antecedentes de problemas de salud mental diagnosticados y de consumo de sustancias.