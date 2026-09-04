Cuesta estalla por el desarme de Ceuta: "Los hemos convertido en dianas andantes"

Carlos Cuesta ha dedicado el editorial de La Noche de Cuesta a lo que ha calificado como el desarme deliberado de España: físico, institucional y mental. El punto de partida ha sido un dato revelador sobre la situación en Ceuta, que resume el comportamiento del Gobierno mejor que cualquier declaración: tras la invasión del 30 de julio, y mientras se habla ya de nuevos asaltos, el Gobierno ha reducido de 12 a 8 el número de policías que vigilan el puesto fronterizo del Espigón. "No lo refuerza. Lo reduce. Eso es lo que les tiene Pedro Sánchez a los ceutíes", ha señalado Cuesta.

Cuesta ha desmontado una de las afirmaciones que más veces ha repetido Pedro Sánchez: que la mayor parte de los invasores entró a nado. La Policía y la Guardia Civil tienen certificado lo contrario: tres cuartas partes de las personas que cruzaron lo hicieron por el puesto fronterizo. La explicación es tan sencilla como incómoda para el Gobierno: la valla fue abierta. "¿Quién tiene capacidad para dar esa orden sobre la Policía que organizaba a los invasores y los responsables del puesto fronterizo? Se llama Gobierno de Marruecos", ha apuntado Cuesta. Por eso, Sánchez no puede admitir lo que certifica su propia Policía, pues hacerlo equivaldría a reconocer que Marruecos ordenó abrir la frontera española.

Ha añadido un elemento adicional que agrava el cuadro: informaciones recopiladas por el programa apuntan a que el Gobierno se negó a solicitar 100 millones de euros de fondos europeos de emergencia a los que tenía derecho, porque reclamarlos habría exigido admitir oficialmente el estado de emergencia. Y admitir ese estado habría obligado constitucionalmente a declarar el estado de alarma, de excepción o de sitio.

Los cuatro pasos del desarme

Carlos Cuesta ha explicado cómo funciona la dialéctica que lleva décadas instalándose en la opinión pública y que ha hecho posible la situación actual en Ceuta.

El primer paso consiste en cuestionar el ejercicio legítimo de la fuerza hasta hacerlo desaparecer del imaginario colectivo. "Si una persona decide defenderse en su propia casa, automáticamente se criminaliza al defensor, no al criminal. A este nivel de estupidez hemos llegado", ha afirmado. El segundo, que una vez eliminada la legitimidad de la defensa, hay que asumir que quien quiera delinquir podrá hacerlo, y que ni siquiera es lícito preguntarse si los que entran ilegalmente vienen con intención de hacerlo. "Si lo piensas, automáticamente te has convertido en un racista". El tercero, que ante la violación de derechos que eso genera, la respuesta que se ofrece a los ciudadanos es una sola: aguantar. "Ni se os ocurra levantaros. Ni se os ocurra defenderos. Porque si osas defenderte, el violento eres tú", ha explicado. El cuarto y último supone que quien no acepta esa lógica y reclama sus derechos pasa a ser señalado como un salvaje al que hay que retirarle derechos.

Cuesta ha descrito la situación operativa de los militares desplegados en Ceuta. El Ejército no está desarmado por falta de efectivos ni de armamento, sino porque el Gobierno se niega a darle el respaldo legal necesario para utilizarlo en cumplimiento del artículo 8 de la Constitución, que obliga a defender las fronteras nacionales. El resultado práctico es que los soldados se han convertido en objetivos. "Los hemos convertido en dianas andantes. Se han dado cuenta de que no se pueden defender. Y ahora les atacan a ellos", ha comentado.

Y es que la ruta a seguir solo puede pasar por declarar el estado de sitio, militarizar Ceuta, reforzar la presencia de Policía y Guardia Civil, embolsar a los invasores y trasladarlos fuera del territorio, y blindar las fronteras con despliegue militar permanente. Ha recordado el ejemplo de Giorgia Meloni, que ante una situación similar arrendó un espacio exterior para trasladar a los inmigrantes que habían entrado ilegalmente.

Carlos Cuesta ha cerrado con una advertencia sobre lo que está por venir. Informaciones sobre un chat de generales marroquíes apuntan a que, viendo la nula respuesta del Gobierno, están valorando lanzar una nueva invasión aprovechando esa debilidad. Los rumores hablan de fechas entre el 20 y el 23 del presente mes. Cuesta ha concluido con una advertencia: "No sé si va a volver a haber una invasión en esas fechas. Lo que tengo clarísimo es que va a haber más intentos hasta que lo consigan. Y lo que también tengo clarísimo es que con este Gobierno no va a haber ningún intento de defensa".