Sánchez no aplaca a los socios sobre Marruecos y agudiza la división del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizó este jueves su momento de mayor soledad desde que llegó a La Moncloa. Las explicaciones sobre el papel de Marruecos en la invasión de Ceuta no convencieron a ningún grupo político, salvo el PSOE. Ni siquiera sus intentos de contemporizar abriendo la puerta a una posible dejación de Rabat lograron rebajar las críticas de Podemos, ERC o Sumar.

La primera en disparar, la ministra de IU, Sira Rego, que antes de que arrancara el Pleno advertía en los pasillos del Congreso de que "cuesta mucho pensar que se hayan movido 80.000 personas sin que lo sepa el país vecino" y "no está siendo beneficiosa ni razonable la política de apaciguamiento con Marruecos". "Se ha externalizado el control de las fronteras en Marruecos", criticaba.

La líder de Podemos, Ione Belarra, atacaba con dureza a Marruecos y advertía a Sánchez: "¿Por qué protege a Marruecos? ¿Por qué niega lo evidente?", se preguntaba, calificando de "sainete" el choque entre ministros del Gobierno. "Es el momento de reconocer que la externalización de fronteras (…) es un error", añadía, señalando al Ejecutivo como "responsable".

También el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, señalaba al país alauita, aunque aprovechaba para meter en la ecuación a EEUU, Israel y la derecha española, en una especie de complot internacional para derrocar al Gobierno de Sánchez. No le convencían, en cualquier caso, las explicaciones del presidente sobre el papel de Marruecos.

El PNV reprochaba a Sánchez "llegar tarde" a la crisis, "no haberla entendido", "haber estado ausente cuatro semanas, "negar la mayor" y provocar "incredulidad", entre otros tantos reproches. "Usted no ha estado a la altura", le decía la portavoz nacionalista, Maribel Vaquero.

"Esto no es Bulgaria"

A la soledad parlamentaria del presidente, se sumaba una imagen insólita: la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, evitando sumarse a la ovación del Gobierno y la bancada socialista a Sánchez. En más de una ocasión las cámaras captaban a Robles con los brazos cruzados, el rostro torcido y sentada en su escaño. Apenas aplaudía, de forma muy tibia, en escasos momentos.

Moncloa intenta restar importancia a ambos hechos. Aseguran que las críticas de los socios responden a que estamos en año electoral y buscan marcar distancias. Sobre la ministra, engloban lo ocurrido dentro de su personalidad habitual y descartan que exista malestar por ninguna de las partes. Desde el entorno de la ministra defienden su tibio aplauso tirando de ironía: "Esto no es Bulgaria".

La ministra ya se desmarcó del resto de sus compañeros, que apenas le saludaron durante el Pleno, al señalar tangencialmente a Marruecos por la crisis y defender al CNI frente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que fue acogido con entusiasmo por sus compañeros en el Congreso. Robles quiso también saltarse la disciplina de Moncloa acudiendo al Senado, aunque acabó reculando.

La ministra lleva tiempo cultivando un perfil propio que adquiere especial relevancia por tratarse del momento de más debilidad para Pedro Sánchez. Y es que, al choque entre ministros del PSOE y las fricciones con Sumar, se suma la rebelión de más de 70 ayuntamientos socialistas que decidieron respaldar las concentraciones en defensa de Ceuta.

El malestar es creciente y ya se venía produciendo por el temor a que las generales se convoquen después de las municipales y autonómicas, lo que implica que los alcaldes padecerían el desgaste que sufre la imagen de Sánchez, en lugar de que sea el presidente el que se someta en primer lugar al examen de las urnas.