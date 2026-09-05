Así es el infierno en el que viven las mujeres de Ceuta, ignoradas por el feminismo

Ni xenófobas ni racistas. Tienen pánico. Ceuta es una ciudad pequeña, fácilmente transitable. Sus habitantes suelen —más bien solían— ir a todas partes caminando. Pero ellas ya no. Ahora nunca van solas, llevan sprays de pimienta en el bolso, comunican por WhatsApp dónde están en cada momento y se mueven en coche fundamentalmente. Así es como viven las ceutíes desde que se registrara la invasión de inmigrantes procedentes de Marruecos, el pasado 30 de julio.

Esas mujeres, de las que el feminismo ni se acuerda, se han visto obligadas a cambiar horarios y rutinas, portar elementos de defensa personal y estar en alerta constante por la presencia de miles de ilegales incontrolados vagando por la ciudad, colándose en sus portales, durmiendo en sus garajes y haciendo sus necesidades en cualquier parte. Han aumentado los robos, las reyertas y también las violaciones. La sensación de inseguridad es total.

Es lo que relatan las ceutíes con las que ha hablado Libertad Digital. Ellas aseguran que el resto de las mujeres de su entorno —amigas, vecinas, compañeras y familiares— nos contarían exactamente lo mismo. Lo que está pasando en Ceuta es "una invasión", "una guerra". Y ellas no necesitan informes para saberlo. Lo están sintiendo en sus propias carnes. Cada vez que se topan con la marabunta al salir a trabajar o tienen que entrar corriendo en el portal al volver a casa.

Marisel, 56 años: la invasión

"Al principio era como una procesión, con toda la gente en la calle. La sensación era de sorpresa. Después te das cuenta de que es una invasión. No se podía salir a la calle, daba pánico. Las aceras estaban ocupadas a todo lo ancho por ellos. También las carreteras. No podías circular en coche porque cruzaban por donde les daba la gana. Era como si ellos estuviesen en su casa y tú fueras la extranjera. "Se habían apoderado de la ciudad totalmente", nos cuenta Marisel.

Tiene 56 años y dos hijas veinteañeras. El día 3 de agosto, ella y su marido se fueron para la península pensando que a la vuelta, dos semanas después, la situación habría mejorado. Se marcharon a hurtadillas. No querían que los ilegales les vieran salir con maletas y supiesen que la casa se quedaba vacía. "Teníamos miedo a que pudieran entrar porque hasta que nos fuimos se metían por cualquier huequecillo que hubiera o un patio para colarse en las viviendas".

"Los inmigrantes hacían escaleras humanas para coger ropa de los tendederos de los primeros pisos", añade. "Luego vimos en las noticias el caso de la señora que estaba acostada y cuando se dio la vuelta, se encontró un inmigrante metido en su cama. Y vivía en un quinto. Digo, no es posible", exclama Marisel. Irse unos días de Ceuta en plena invasión fue un respiro. "Estaba deseando salir", admite. Pero la evolución de la crisis no fue la que ellos esperaban.

Tanto es así que decidieron coger un barco anterior para llegar de día, por lo que se pudieran encontrar. "Lo teníamos a las 20:30, que llegaba a Ceuta a las 21:30. Y decidimos volver en el de las 18:00 horas. No quería que se nos hiciera de noche descargando el coche. Los vecinos nos habían avisado de que "se estaban metiendo en los portales", nos cuenta.

Un grupo de unas 40 o 50 personas okupó el local del bajo de su edificio. Una tienda de muebles que cerró en pandemia. "Estaban malviviendo ahí dentro. Hacían todas sus necesidades. Había un olor insoportable. Al principio en el portal. Después olía en todo el edificio", relata. "Ya vinieron, se fueron y limpiaron. Pero te subes al ascensor y todavía sigue oliendo", asegura.

La vuelta fue descorazonadora. "Se ha terminado eso de ir a la playa, está todo ocupado por ellos. Se lavan en las duchas de la playa, incluso en el mar. La arena está asquerosa. Los niños pequeños no pueden ir al parque. En realidad, no pueden ir a ningún sitio. "No ves a los niños por la calle", lamenta. "Y a partir de las cinco de la tarde ya no puedes ir sola, donde vayas tienes que ir con coche y aparcar cerca. A mi hija le pido que me diga dónde aparca y avise cuando llegue".

"La gente intenta hacer su vida para no demostrarle a esta gente que tenemos miedo, pero lo tenemos", asegura a Libertad Digital. "El gas pimienta en Ceuta se ha agotado. Todo el mundo va con gas pimienta en el bolso. Ten en cuenta la cantidad de agresiones sexuales desde que han llegado, es una barbaridad", argumenta. "Hay gente que ya ha dicho que se quiere ir fuera de Ceuta a vivir. Este verano, los que han podido se han llevado a sus hijos a la península. Y algunos "se han llevado hasta sus muertos del cementerio".

María, 55 años: las rondas

Nuestro segundo testimonio es el de María. Tiene 55 años y vive en la zona de la avenida de Lisboa, a aproximadamente dos kilómetros de la playa de El Trampolín y a la misma distancia del Puerto de Ceuta. En la finca, hay tres portales. Tras la invasión, los vecinos hicieron un grupo de WhatsApp y decidieron contratar seguridad privada al menos durante una semana. Nunca la habían tenido.

"Fue una locura, no podíamos salir a trabajar. Ni las mujeres ni nadie. Ni salir a las 6:00 de la mañana ni volver a las 12:00 de la noche. Esto era un hormiguero", asegura a este periódico. Con el paso de los días, retiraron la seguridad privada. Pero los vecinos se turnan para hacer rondas. "Hacemos batidas por los garajes, comprobamos que las puertas están cerradas o si ha entrado alguien a las escaleras".

"Hemos tenido visitantes durante tres noches seguidas. Duermen detrás de los coches, hacen sus necesidades donde les da la gana y provocan daños en la comunidad", nos explica María. "Aquí estamos todo el día encerrados, con las llaves echadas y las cadenas puestas", exclama. "Entre nosotros nos avisamos cuando escuchamos cualquier ruido".

"A un vecino le forzaron la puerta. Pero otra se dio cuenta, salió a preguntarle al intruso qué estaba haciendo y salió corriendo", relata. "Tenemos que tener muchísimo cuidado, en todos los sentidos. Igual te violan que te soban por todos lados, te roban o te dan una paliza", advierte. Y los ceutíes son conscientes de que, mientras puedan, tienen que arreglárselas solos.

"No queremos molestar a la Policía. En estos momentos están saturados y son necesarios en sitios más conflictivos. Gracias a Dios nosotros podemos solucionarlo entre nosotros", señala. Pero ella, que tiene horario nocturno, reconoce que sale a trabajar con miedo. "Veo el pánico en los adolescentes", añade. "Y encima no podemos protestar mucho porque nos llaman xenófobos y racistas".