Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso han encabezado este sábado en Getafe el acto con el que el Partido Popular de Madrid da el pistoletazo de salida al nuevo curso político, marcado por la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales de 2027. El encuentro ha reunido a dirigentes y afiliados de la formación madrileña y ha contado también con la intervención de Antonio José Mesa, portavoz popular en el municipio y candidato del PP a la Alcaldía.

La cita entre ambos líderes llega además en medio de la polémica por la compra de un ático en el barrio madrileño de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid, a través de la empresa pública Planifica Madrid. El Gobierno regional considera el asunto cerrado después de calificar de "concluyentes" las explicaciones ofrecidas hasta el momento.

Tras la intervención de Mesa, Ayuso ha tomado la palabra para inaugurar oficialmente el curso político de los populares madrileños. La presidenta regional ha comenzado su discurso con una referencia al tiempo —"¡Qué fresquito hace en Getafe!"— antes de centrar buena parte de su intervención en el municipio y en las próximas elecciones.

Ayuso ha reivindicado el potencial económico y social de Getafe, destacando su actividad empresarial e industrial, la presencia de la Universidad Carlos III y el peso de su población joven. "Una zona universitaria con la Carlos III, industrial para todos y con una población joven pujante", ha señalado.

La presidenta madrileña también ha defendido un modelo económico basado en la iniciativa privada frente a las políticas de subvenciones. "Tenemos que dejar de vivir de la subvención y apostar por empresas libres que trabajan", ha reclamado.

La dirigente regional ha cargado además contra los gobiernos socialistas y ha atribuido a sus políticas los problemas del municipio. "Si aquí va mal es porque las políticas socialistas son un lastre y colonizan lo público para colocar amigos", ha afirmado.

Acusa a Sánchez de "abandonar" España

El grueso del discurso de Ayuso ha estado dirigido contra Pedro Sánchez, tanto por la invasión de Ceuta como por el nuevo modelo de financiación autonómica aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), del que se ausentó el Gobierno regional.

La presidenta madrileña ha censurado con dureza el nuevo sistema, que, a su juicio, tiene como objetivo "pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis" para garantizar el apoyo de los partidos independentistas al Gobierno. "¿Dónde vamos a ir como país?", se ha preguntado.

Ayuso ha asegurado que los madrileños no pueden seguir soportando una situación en la que, según sus palabras, trabajan y pagan impuestos para financiar los acuerdos políticos de Sánchez. Ha acusado al Ejecutivo de querer que las comunidades autónomas "se coman" la deuda de los independentistas con el objetivo de que el presidente del Gobierno pueda "comprar las elecciones" en Cataluña y construir una "nación paralegal".

La presidenta madrileña ha sostenido que Madrid es "la más perjudicada de lejos" por el nuevo modelo y ha cifrado en 800 millones de euros extraordinarios la cantidad que, según ha denunciado, tendrán que aportar los madrileños.

"Madrid ya aporta el 70% de la caja común con la que se pagan los servicios públicos de este país", ha afirmado Ayuso, que ha defendido que la cuestión no es únicamente económica, sino territorial. "Esto no va de dinero, va de España", ha proclamado.

La presidenta madrileña ha advertido además de que Madrid no permitirá que el dinero de sus ciudadanos se utilice para financiar embajadas y todo tipo de chiringuitos. "El dinero de los madrileños no se toca y el que lo toque lo va a pagar, eso lo juro", ha sentenciado.

Ayuso ha enlazado esta crítica con su denuncia sobre la gestión de la crisis migratoria de Ceuta. Ha acusado a Sánchez de permanecer de vacaciones mientras se producía la llegada masiva de migrantes y ha asegurado que las vacaciones del presidente han costado "10 millones de euros".

#EnDirecto | Ayuso carga contra "el jeta de La Mareta" por estar de vacaciones "en chanclas" mientras Marruecos "dirigió a los migrantes hasta el punto exacto de entrada" en Ceuta: "El Gobierno prefirió despreciar a los ceutíes, a los que llama racistas" pic.twitter.com/kYV6u4fMHx — Europa Press (@europapress) September 5, 2026

"No tiene derecho a vacaciones", ha sentenciado. "Cuando tú tienes una responsabilidad, eso está por encima de tu derecho a las vacaciones", ha señalado, reclamando que el jefe del Ejecutivo permanezca al frente del país cuando España atraviesa una situación de emergencia.

La presidenta madrileña ha sostenido además que detrás de la crisis de Ceuta existe "una acción coordinada desde Rabat" y ha acusado al Gobierno de no querer pronunciarse sobre ello. "Basta ya de excusas y de mentiras", ha reclamado.

Ayuso ha denunciado también que Sánchez pretenda "multiplicar la pobreza para dividir a los españoles e echarle la culpa a los pocos ricos que puedan quedar". En su opinión, la crisis migratoria de Ceuta es un problema que se está extendiendo al resto de España, aunque "a menor velocidad".

Feijóo exige que el CNI explique qué ocurrió en Ceuta

Feijóo ha centrado también buena parte de su intervención en la crisis de Ceuta y ha reclamado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que permita la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

El líder del PP ha pedido a Robles que deje que la responsable de los servicios de inteligencia explique lo ocurrido "en el formato del secreto, de la Comisión de Secretos Oficiales", pero que no impida que los diputados puedan conocer qué sucedió durante la crisis.

Feijóo ha advertido a la ministra de que, si continúa impidiendo esa comparecencia, estará actuando "igual que Pedro Sánchez". "No impida que España sepa la verdad de lo que ha pasado en Ceuta", ha reclamado.

El presidente popular ha endurecido sus críticas al Ejecutivo al acusarlo de mantener una actitud "hostil" con "los invadidos" y "dócil con los invasores". También ha reprochado al Gobierno que sea "duro con los miles de españoles que nos manifestamos en las calles" en apoyo de Ceuta y, al mismo tiempo, "blando con las mafias de la inmigración ilegal".

Feijóo ha denunciado asimismo que el Ejecutivo sea "distante con el Rey" de España y "reverencial con el de Marruecos". Y ha reivindicado la españolidad de la ciudad autónoma con una afirmación rotunda: "Ceuta es España".

El líder del PP ha defendido que España no tiene que elegir entre mantener buenas relaciones con Marruecos y preservar su "dignidad". Tampoco, ha añadido, tiene que "pedir permiso para controlar sus fronteras".

Ayuso ha acusado por su parte al Gobierno de "colonizar" las instituciones y de actuar contra la separación de poderes.

La presidenta madrileña ha cargado igualmente contra la utilización de la memoria histórica por parte del Gobierno, al que ha acusado de recurrir al denominado "Francomodín" para provocar una nueva confrontación entre españoles.

El acto ha servido así para que los dos principales dirigentes del PP sitúen la crisis migratoria, la política territorial y la financiación autonómica entre los principales ejes de su oposición al Gobierno de Sánchez.

Turismo, incendios y Fórmula 1

Ayuso ha reservado también parte de su intervención para reivindicar la gestión del Gobierno madrileño. Ha asegurado que la Comunidad ha visitado los municipios afectados por los incendios y ha mantenido contacto con alcaldes, consejeros y vecinos para conocer de primera mano los daños sufridos.

"Lo vamos a hacer con medidas nunca vistas, eso se lo prometo", ha afirmado, aunque no ha concretado cuáles serán esas medidas.

La presidenta madrileña ha celebrado asimismo los datos del sector turístico y ha destacado que "registramos los mejores datos". También ha defendido la llegada del Gran Premio de Fórmula 1 a Madrid pese a lo que ha calificado como intentos de "destrozarlo".

"Somos la España de siempre con más ganas que nunca", ha proclamado Ayuso, que ha llamado a trabajar "de forma incansable" para trasladar a los españoles que el proyecto de Alberto Núñez Feijóo representa, a su juicio, "la única alternativa" al Gobierno de Sánchez.

"Hay que abrir las ventanas, reformar esta nación de todos", ha concluido la presidenta madrileña, en un acto que marca el inicio de la carrera del PP de Madrid hacia las elecciones de 2027.