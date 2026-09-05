El PP lleva al Congreso su plan para Ceuta: más policías, Frontex y expulsiones más rápidas

El Partido Popular llevará la próxima semana al Pleno del Congreso un paquete de medidas con el que pretende hacer frente a la crisis migratoria de Ceuta tras la entrada masiva registrada los pasados 30 y 31 de julio. Entre sus propuestas figuran la ampliación del espigón del Tarajal, el refuerzo permanente de Policía Nacional y Guardia Civil y el aumento de los medios destinados a tramitar las expulsiones.

La iniciativa, una proposición no de ley registrada a mediados de agosto y recogida por Europa Press, articula la respuesta de los populares en torno a cuatro ámbitos: infraestructuras, recursos humanos, tecnología y reformas legislativas.

Una de las prioridades del PP pasa por reforzar de forma permanente la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta. Para ello, reclama consolidar los efectivos adicionales de Policía Nacional y Guardia Civil y dotar a la ciudad autónoma de las unidades de Extranjería necesarias para gestionar los expedientes.

La formación también plantea aumentar los profesionales sanitarios y promover ante los organismos correspondientes un incremento del número de jueces y fiscales.

Cambios en Extranjería y Asilo

El PP propone además introducir modificaciones en la legislación migratoria. En concreto, plantea reformar la Ley de Extranjería para que el régimen de rechazo en frontera pueda aplicarse también a las entradas irregulares por vía marítima.

Asimismo, reclama modificar la Ley de Asilo "de modo que una entrada por la fuerza no abra automáticamente el mismo procedimiento que una solicitud presentada conforme a derecho".

La proposición exige al Gobierno activar "de manera inmediata" los mecanismos legales existentes para proceder al retorno voluntario o a la expulsión de todas aquellas personas que accedieron ilegalmente a España. Para conseguirlo, pide trasladar a Ceuta las unidades de Extranjería necesarias y establecer un calendario que permita completar la tramitación y resolución de los expedientes.

Los populares quieren igualmente que España recurra a los instrumentos jurídicos nacionales y comunitarios disponibles para proteger la integridad territorial y garantizar la seguridad fronteriza. Entre ellos, incluyen la activación de los mecanismos contemplados por la normativa europea para hacer frente a situaciones de crisis e instrumentalización.

Frontex y controles en la frontera

Otra de las medidas planteadas es el despliegue inmediato de Frontex y de las unidades que resulten necesarias, incluidas las de intervención rápida. El PP propone también implantar procedimientos de triaje destinados a la identificación y los controles de seguridad, además de procedimientos fronterizos de asilo y retorno que permitan acelerar la resolución de los casos.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles en el Congreso que España solicitará la "presencia permanente" de Frontex en el puerto y el espigón de Ceuta. Según Europa Press, Bruselas permanece a la espera de que el Ejecutivo español facilite aclaraciones para terminar de evaluar la petición de refuerzo.

La iniciativa popular contiene, además, tres medidas que el Gobierno ya ha llevado a cabo: declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional, reunir al Consejo de Seguridad Nacional y designar una autoridad funcional encargada de dirigir y coordinar las actuaciones y los recursos desplegados en Ceuta. Esta responsabilidad ha recaído en el ministro de Administraciones Públicas, Ángel Víctor Torres.

Una relación con Marruecos "sin amenazas ni chantajes"

El documento aborda también las relaciones con Marruecos. El PP reclama "reorientar" los vínculos bilaterales de acuerdo con los principios de "respeto y reciprocidad" y promover una relación que "no admita amenazas ni chantajes".

La formación de Alberto Núñez Feijóo quiere además que España reafirme que su integridad territorial "no se cuestiona ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en las aguas españolas".

En el ámbito comunitario, el PP insta al Ejecutivo a reclamar ante las instituciones de la Unión Europea el reconocimiento de la situación "singular y excepcional" de Ceuta y Melilla. Su objetivo es que ambas ciudades reciban en materia de fondos, fiscalidad y fronteras un tratamiento equivalente al de las regiones ultraperiféricas.

La propuesta contempla igualmente que Ceuta y Melilla cuenten con representación propia dentro de la delegación española del Comité Europeo de las Regiones.

Un plan de 650 millones para Ceuta y Melilla

El último bloque de la iniciativa se centra en la economía de las dos ciudades autónomas. El PP reclama la puesta en marcha de un Plan de Reactivación Económica para Ceuta y Melilla, de acuerdo con ambas ciudades y con participación de su sociedad civil, que estaría dotado con "al menos 650 millones de euros" para el periodo comprendido entre 2027 y 2032.

Los populares plantean también aprobar una Ley de Régimen Especial de Ceuta y Melilla que garantice un marco fiscal y de inversión estable y blinde bonificaciones a la Seguridad Social del 50% y del 75% para las actividades económicas que se determinen.

El plan se completaría con incentivos económicos e inversión pública dirigidos especialmente al comercio, la hostelería y los autónomos, así como mejoras en las conexiones con la Península. También contempla un plan de choque contra el desempleo juvenil, medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda y una mayor presencia estructural del Estado mediante el refuerzo de Sanidad, Educación, Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las Fuerzas Armadas.