La necesaria unidad de la oposición

La crisis nacional provocada por la invasión de Ceuta ha tenido una respuesta masiva por parte de los españoles, que esta pasada semana salieron a la calle por millones para denunciar la traición del Gobierno y pedir responsabilidades al presidente felón. Fue realmente emotivo comprobar el nervio de la Nación en esa respuesta multitudinaria de la gente sencilla, que no está dispuesta a aceptar el desguace de nuestra soberanía por la sumisión de Pedro Sánchez al sátrapa de Marruecos.

Pero si la respuesta unitaria de la sociedad española ante la última traición de Sánchez ha sido todo un aldabonazo a un futuro cambio de Gobierno, no lo ha sido menos la conducta de los dos grandes partidos del centro-derecha que, en esta ocasión, han dejado a un lado sus disputas para lanzar un mensaje común centrado en lo único que importa en estos momentos: salvar a la población ceutí y garantizar el mantenimiento de la soberanía española en todo el territorio nacional.

El pasado martes tuvo lugar la gran manifestación en Madrid en defensa de los españoles de Ceuta y en contra del Gobierno traidor. En esa multitudinaria concentración ciudadana pudimos ver a los líderes del PP y Vox, una coincidencia que no se producía desde que en 2023 ambos participaron en la protesta ciudadana contra la ley de Amnistía. La presencia de Feijóo y Abascal fue el reflejo de las bases de ambos partidos, unidas también en un acto cuya esencia trasciende completamente cualquier interés partidista. En realidad, era lo lógico, tratándose de una cuestión en la que los votantes de PP y Vox tienen la misma posición, por lo que no se hubiera entendido que entre la dirigencia de los partidos a los que votan hubiera habido discrepancias. Desde el punto de vista del votante de centro-derecha, es innegable que este gesto unitario ha satisfecho la necesidad de ver a sus líderes dando la misma respuesta a la última infamia del sanchismo, que mantiene en Ceuta a 80.000 compatriotas como rehenes políticos de una satrapía africana.

Otro gesto para la esperanza tuvo lugar en la tribuna del Congreso durante la sesión celebrada para afrontar la crisis ceutí. En contra de lo que, lamentablemente, venía siendo habitual, Feijóo y Abascal centraron sus intervenciones en la denuncia de la gestión del Gobierno en este conflicto, dejando a un lado los reproches y acusaciones mutuas, tan habituales cada vez que en el Parlamento se debate una cuestión de cierta entidad.

Es de esperar que el conflicto de Ceuta abra un nuevo ciclo en las relaciones de los dos partidos de la oposición, cuyo entendimiento es imprescindible para superar la crisis nacional a la que nos enfrentamos. Las disputas entre PP y Vox son, en realidad, guerras fratricidas que solo benefician a Pedro Sánchez, algo que los votantes de ambos partidos ven cada vez con más claridad.