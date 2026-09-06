El Gobierno de Sánchez arremete contra los vecinos de Ceuta por oponerse a abrir campamentos para los ilegales

El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a derivar la responsabilidad de la invasión de Ceuta hacia los propios ciudadanos. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cargado este domingo de forma explícita contra los vecinos de Ceuta por rechazar la apertura de nuevos asentamientos y centros de recepción para inmigrantes ilegales en distintos puntos urbanos e instalaciones de la ciudad autónoma.

En declaraciones al canal 24 Horas de TVE, Torres ha intentado justificar la instalación de carpas y tiendas de campaña provisionales junto al puerto —una medida duramente criticada por la población local y la administración autonómica— asegurando que se trata de infraestructuras "temporales" destinadas únicamente a filiar a los asaltantes para su posterior devolución. Sin embargo, ante el clamor social en Ceuta, el ministro ha arremetido contra la resistencia vecinal a que se ocupen espacios públicos y militares.

Bronca a los vecinos de Ceuta

Durante su intervención, Torres ha reprochado que los ciudadanos se opongan sistemáticamente a que se alberguen inmigrantes en las inmediaciones de sus barrios e instalaciones públicas: "Si no queremos que se utilice el hospital militar, porque los vecinos no quieren, lo sacamos del decreto. Si no queremos los polideportivos (...) porque los vecinos no quieren. Si no queremos el acuartelamiento Fiscer porque los vecinos no quieren, o la fábrica de harina, porque los vecinos no quieren... ¡pues que nos digan dónde hay espacios para que podamos hacerlo con el beneplácito de todos!".

En un tono visiblemente contrariado, el titular de Política Territorial ha acusado a la población ceutí y a las fuerzas políticas locales de impedir una solución: "No se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso".

Torres ha exigido a los ceutíes y a la oposición que "no pongan palos en las ruedas" a los planes del Ejecutivo central para dar cabida a la avalancha migratoria, garantizando que el Ejecutivo tomará "decisiones con la ley en la mano" para imponer el orden.

Entre 1.500 y 1.600 menores identificados

Respecto al volumen de la presión migratoria que sufre la ciudad, el ministro ha avanzado que la cifra de menores extranjeros no acompañados filiados ronda ya los 1.500 o 1.600, aunque ha precisado que el dato oficial definitivo se ofrecerá este próximo martes.

Torres ha vuelto a descargar la responsabilidad de los menores en la Ciudad Autónoma y ha reeditado los ataques del PSOE contra el Partido Popular y Vox, achacándoles haber tumbado la reforma de la Ley de Extranjería que pretendía repartir de forma obligatoria a estos menores entre las distintas comunidades autónomas. Según el ministro, la derecha y la formación de Santiago Abascal "le dieron la espalda a Ceuta" con dicho voto en contra.

Excusas hacia Marruecos

Por otro lado, el mando único para la crisis de Ceuta ha salido en defensa de la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistiendo en exculpar al Reino de Marruecos de la crisis migratoria. Torres ha asegurado que "no existen pruebas" de que el régimen alauita esté propiciando o permitiendo las entradas masivas, pidiendo "rigor" y exigiendo no actuar basándose en "conjeturas".

Asimismo, el ministro ha mostrado la molestia de Moncloa ante los movimientos de la Audiencia Nacional. En relación con el informe remitido a la jueza María Tardón sobre los graves sucesos ocurridos en la frontera, Torres ha criticado veladamente que el informe judicial se realizara sin conocimiento previo de la Moncloa. "Lo que no es lógico es que si hay informes que afecten a la seguridad nacional no lo tenga sobre su mesa inmediatamente el ministro del Interior o el presidente del Gobierno", ha sentenciado.