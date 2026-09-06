Las mujeres de Ceuta, presas del pánico: "No salimos solas"

Los miles de ilegales que permanecen en la ciudad de Ceuta tras el salto masivo de inmigrantes del 30 de julio han tomado las playas, pero también los parques, las plazas, los aparcamientos y hasta las aceras. Siempre van en grupo, en manada, cruzan por donde quieren, invaden la calzada. Los ceutíes no pueden transitar tranquilos ni siquiera cuando van en sus coches. Y las mujeres ni siquiera se atreven a salir solas.

La invasión les ha cambiado la vida. Han tenido que modificar sus horarios y rutinas, y acostumbrarse a llevar un spray de pimienta en el bolso. "Todas lo llevamos", coinciden en señalar las ceutíes con las que hemos hablado. Se sienten "intimidadas", aseguran a Libertad Digital. Los ilegales las miran fijamente, les dicen cosas —aun cuando van acompañadas de amigos o parejas— y se acercan demasiado. Si pueden, incluso se "rozan" y las "soban".

Se mueven por la ciudad como Pedro por su casa. Como si Ceuta, y todo lo que hay en ella, fuese suya. Y eso las incluye a ellas. Las ceutíes han perdido su libertad. Ahora van a todas partes en coche y nunca bajan la guardia. "No pasa más porque no salimos solas", afirma Miriam. Una joven de 23 años que reconoce haber pasado miedo incluso dentro del portal con la puerta cerrada. Ceuta es hoy una ciudad sin ley, pero también sin niños y mujeres en la calle.

Miriam, 23 años: las mujeres, nunca solas

"Todavía no he salido sola, ni creo que lo haga", nos cuenta Miriam. Según su relato, las mujeres más jóvenes se organizan para ir siempre acompañadas. Ella tiene 23 años y está a punto de empezar su segunda carrera. "Se están haciendo grupos por WhatsApp para que la gente no vaya sola a la Universidad", asegura. Hasta que se produjo la invasión, solía ir a todas partes caminando. Ahora va en coche y, aun así, pasa miedo.

"A lo mejor de donde aparco a donde voy son tres minutos. Pero son tres minutos grabándote, intimidándote, mirándote de arriba a abajo", argumenta. "Todas vamos con sprays de pimienta. Todas", insiste, "no pasa más porque no salimos solas". "El fin de semana pasado hubo seis agresiones sexuales, dos a españolas", exclama. "Hay locales y pubs que están cerrando porque no sale tanta gente como antes. Y la que lo hace va a las grandes discotecas, que tienen seguridad privada. Ahora mismo es uno de los sitios más seguros".

Miriam explica que antes de la invasión las chicas de su edad ya estaban prevenidas. Se acercaba la feria y en los días previos había aumentado la entrada de inmigrantes desde Marruecos. "Cuando hace mucho levante por la noche, que con la humedad no ves ni el edificio de enfrente, siempre suele haber saltos. Pasaban entre 200 y 500 personas cada día, así que ya se hablaba de que había que tener cuidado porque estaba entrando demasiada gente. Imagina cuando pasó lo del día 30, fue terrible", exclama.

Justo ese día por la mañana, ella se fue de vacaciones. Así que vivió la invasión en la distancia. "Me acuerdo, el día 31, de levantarme, poner las noticias y llorar de la impotencia de ver cómo estaban entrando en mi ciudad sin ningún tipo de legalidad, asaltando todo, entrando en las casas y en las tiendas, arrasando con todo. Los supermercados, cerrados. Las farmacias, cerradas... Todo".

"Cuando volví, el día 17 de agosto, pensaba que la cosa iba a estar mejor", reconoce la joven, "pero me encontré con dos coches militares y una decena de soldados delante de la puerta de un Mercadona". "También me acuerdo perfectamente de ir a descargar las cosas del coche y ya dentro en el portal, con la puerta cerrada, pasar miedo. Nunca antes me había ocurrido", asegura. Desgraciadamente, después, ha tenido esa sensación demasiadas veces.

Verónica, 42 años: los niños no salen

Los inmigrantes se han apoderado de la ciudad y el miedo de las mujeres de Ceuta. Verónica es mujer de militar y madre de dos niños, de 4 y 8 años. El día de la invasión pudieron ver entrar a la marabunta de inmigrantes "corriendo de un lado para otro" desde su casa. "Me fui a trabajar con el miedo en el cuerpo", señala, "no sabíamos a qué nos enfrentábamos".

"A día de hoy nuestra normalidad sigue sin ser normal", asegura, "yo voy con un gas pimienta, mi pareja me tiene que llevar al trabajo porque yo sigo con miedo y no puedo llevar a los niños al parque —que están cerrados o con ellos dentro—". "Si vas al Mercadona a comprar, los tienes (a los invasores) allí metidos tosiendo, abriendo los desodorantes, cogiendo los panes… Y la gente (los ceutíes), ya está desquiciada. Esto no se puede consentir", exclama.

"Ayer sin más lejos, en una tienda que hay debajo de mi casa, había uno que estaba medio drogado que se caía por la pared", añade. "Esas cosas las han estado viendo mis hijos y eso que nosotros hemos evitado salir de casa, solo vamos a un club del que somos socios. Y gracias a que hemos podido ir allí no hemos estado todo el rato encerrados", explica. "La playa no hemos podido pisarla, mis hijos se han quedado sin vacaciones".

"Les ha afectado", insiste. "Ellos son los primeros que dicen: mamá mira, esos son los malos", añade. "El niño de cuatro años qué va a pensar. Los ven que rompen todo, esparcen la basura, se meten dentro de los locales vacíos y hacen sus necesidades dentro", argumenta. "Además han estado enganchando la luz y el agua, a nosotros nos ha venido un recibo triplicado por ejemplo. Y han roto una tubería, no sabemos si para coger agua".

"A los niños los monto en el coche y no vamos andando por la calle. Se cruzan por mitad de la carretera y tienes que frenar de golpe. El otro día uno iba andando con un cuchillo por ahí. El martes empiezan el colegio y las extraescolares, y tengo mucho miedo", reconoce Verónica. "Tengo hasta ansiedad porque mi pareja es militar. Los turnos que tienen son tremendos. Y él viene muy afectado de las cosas que ve en el día a día", nos explica. "Todo esto nos está cambiando".