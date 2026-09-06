Insuficiencia del desahogo

Ya nos hemos desahogado. El pasado martes salimos a las calles de España, ni todos ni todas –lo que da una idea de cuál es el estado de descomposición de una Nación–, dimos rienda suelta a una patriótica indignación de una forma en buena medida espontánea, desorganizada y desprovista de continuidad. Proclamamos en muchas ciudades y pueblos de España que estamos hartos del rumbo antinacional que ha seguido este Gobierno, sobre todo su presidente, y nos volvimos a casa tras tomar unas cervezas y unos vinos.

Nadie sabe con precisión cuántos nos manifestamos. Ni siquiera la convocante, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha dado cifra alguna. Las únicas cantidades que se manejan son las facilitadas por las Delegaciones del Gobierno en las diferentes Comunidades Autónomas. ¿De quién dependen estos entes? Pues eso. Y la cifra que manejan apenas supera los 500.000 manifestantes en toda España. Sí, la cifra puede parecer muy corta pero es la que hay. Las cuentas favorables deslizan la cantidad de 700.000.

Unos amigos fuimos a la de Sevilla capital. Su itinerario preciso arrojaba la medición de 24.000–25.000 m² de espacio útil entre Puerta de Jerez y Plaza de San Francisco, a lo que hay que descontar bancos, farolas, veladores, árboles y fuentes. Con una concentración normal de dos personas y media por metro cuadrado, el cálculo más simple obtiene una cantidad situada entre 45.000 y 65.000 asistentes. Había mucha gente, pero Sevilla capital tiene 550.000 habitantes empadronados adultos. Es decir, los manifestantes fuimos sólo un 10 % de los convocados.

Pero hay más. La FEMP aspiraba a que las concentraciones y manifestaciones se concertaran en los 8.132 Ayuntamientos españoles. La realidad, igualmente dudosa, es que como mucho lo hicieron sólo 1.996, según el PP, uno de cada cuatro. Según otras fuentes, la cifra es manifiestamente inferior.

Lamento que muchos de los lectores, al llegar a este punto, despotriquen contra el plumilla por verter desánimo y desesperanza. No es eso lo que pretendo. Lo que quiero es servir a una cultura de la verdad. Podemos engañarnos lo que queramos. Podemos alborozarnos imaginando que el pasado día 2 se pareció mucho a aquel 14 de julio de 1997 cuando los españoles salimos a llorar rabia por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

No es así. Según las cifras oficiales consultadas, aquel horrible día de julio salimos a la calle nada menos que 4.711.000 personas. Si unimos el día anterior y el posterior podemos hablar de hasta 6.000.000 de personas las que se volcaron contra el nacionalismo asesino de ETA y su terror. Sólo en Madrid salieron a la calle 2.000.000 de personas. Más de uno, en Barcelona y más de 500.000 en Zaragoza, Sevilla y Bilbao.

No, no ha sido una de las manifestaciones más numerosas de la Democracia a pesar de que se trataba nada menos que de la integridad territorial y de la dignidad nacional ante la agresión de un país extranjero a una ciudad española. Recuerden cómo tras los atentados del 11-M de 2004, más de 11 millones de españoles lloraron juntos a las víctimas y pidieron justicia para los asesinos.

Ahora tómese nota de lo que pasó tras esas grandes manifestaciones. Tras la de Miguel Ángel Blanco, al no haber propuestas unitarias, ni continuidad, ni esperanza ilusionada, ni mando único, el grito desgarrador de España fue ahogado por el pacto entre nacionalistas recogedores de nueces y ETA y su Pacto de Lizarra se impuso al Espíritu de Ermua. Aquel esfuerzo nacional resultó inútil ante la maldad organizada por el nacionalismo separatista.

Si analizamos lo que pasó tras el 11-M, encontramos la misma disipación de la energía nacional. Valió de tan poco aquella fuerza exhibida que la casta política no sólo fue incapaz de aclarar quiénes fueron los autores de una masacre, sino que se afanó en utilizar el asesinato de compatriotas para ganar votos en aquellas Elecciones que nunca debieron haberse celebrado.

O sea que tras las manifestaciones patrióticas por la unidad territorial, política y moral de España del pasado día 2, debemos ser realistas y reconocer que exhibimos ante los enemigos de España, los de fuera y los de dentro, una inquietante debilidad. Muchísimos españoles no respondieron a la llamada por lo que fuera. Esto es, el sentimiento nacional está herido y/o atemorizado.

Además, es previsible que actos así carezcan de continuidad, lo que es muy probable que se deba a la desesperanza en esta democracia de partidos, la decepción de un sistema incapaz de defenderse de una ocupación tiránica y la división en quienes dicen querer el cambio que impide contar con una estrategia firme y decidida para la reforma que necesitamos.

Por ejemplo, ¿qué hay previsto hacer si Marruecos, país vecino que nos ha declarado una guerra impune, lanza otra invasión contra Ceuta y/o Melilla? ¿Qué haremos si la tiranía alauita saca a centenares de miles de marroquíes a sus calles reclamando una soberanía injustificada sobre los territorios españoles en África, incluidas las Canarias?

Nos hemos desahogado un poco pero eso es insuficiente. Necesitamos elecciones inmediatas para comenzar a deshacer el entuerto español, pero este presidente funesto no las va a convocar. No veo otro camino que presentar una moción de censura conjunta que persiga celebrarlas y que, aunque no se gane, conceda visibilidad a la emergencia nacional que estamos viviendo y despierte el alma dormida de tantos españoles.