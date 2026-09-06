¿Qué habría hecho Netanyahu ante la invasión de Ceuta?

España e Israel se parecen en que son dos Estados en riesgo existencial. El caso de Israel es extremo debido a la amenaza de borrarlo del mapa, desde el río hasta el mar, por parte de las dictaduras teocráticas islamistas. Pero el caso español, aunque sea más liviana la amenaza existencial, también se encuentra sometido a la presión latente terrorista, el chantaje permanente de los golpistas amnistiados y la infiltración islamista que pretende un lejano califato en "Al-Ándalus", y la conspiración marroquí para conquistar más pronto que tarde Ceuta y Melilla.

Ante la aplicación de la doctrina de apaciguamiento que está realizando Pedro Sánchez respecto a Marruecos y la invasión de miles de "inmigrantes" de la ciudad española en África, cabe plantear como modelo contrario qué es lo que habría hecho Netanyahu en una situación semejante. Es obvio que, a diferencia del entreguismo de los socialistas españoles a los intereses del déspota teocrático de Marruecos, Netanyahu habría optado por una respuesta de máxima firmeza en seguridad fronteriza, presión diplomática inmediata y disuasión clara, priorizando el control del territorio español y el envío de un mensaje inequívoco a Marruecos, sin las ambigüedades o gestos de sumisión que son característicos de la política española (no solo en la izquierda, también en la derecha).

Marruecos facilitó la entrada masiva de miles de personas (incluyendo menores) a Ceuta coincidiendo con una celebración a mayor gloria de Mohamed VI como una muestra de su poder y superioridad sobre los españoles. La respuesta de Pedro Sánchez osciló entre la inacción y la exculpación del régimen marroquí, mientras que en uno de sus habituales delirios políticos culpó a Rusia e Israel (¡además de Elon Musk!). Ya que mencionó a Israel, planteemos qué habría hecho el líder de la única democracia liberal en aquel rincón del Mediterráneo.

Dada la gestión de fronteras que ha realizado en Gaza, Líbano y Sinaí, la respuesta de Bibi Netanyahu ante olas migratorias y provocaciones de Hamás se ha guiado por dos principios básicos: priorización de la soberanía y una disuasión basada en el cierre y militarización inmediata de la frontera, con un despliegue rápido y visible de fuerzas de seguridad y, si fuera necesario, unidades militares en apoyo a la Guardia Civil y Policía Nacional. No se limitaría a "gestionar flujos", sino que el objetivo habría sido sellar el perímetro lo antes posible, con uso de barreras físicas reforzadas, vigilancia intensiva y devoluciones rápidas y sistemáticas (luego se las vería en los tribunales con las denuncias de las ONG; será por abogados del Estado…). Cualquier intento de entrada masiva coordinada se trataría como una presión estatal hostil, no solo como un problema humanitario o migratorio.

En cuanto a la respuesta diplomática, habría sido tan dura como pública, con la convocatoria inmediata del embajador marroquí –y posible expulsión– protesta formal fuerte y, probablemente, amenaza creíble de consecuencias (reducción de cooperación en áreas sensibles para Marruecos, revisión de acuerdos y presión en foros internacionales). Evitaría el lenguaje excesivamente conciliador o las concesiones rápidas que puedan interpretarse como debilidad.

También sería fundamental llevar a cabo una narrativa de soberanía y seguridad nacional, enmarcando la crisis no como "migración irregular", sino como un desafío a la integridad territorial española (Ceuta y Melilla como territorio español de pleno derecho). Movilizaría un fuerte apoyo mediático interno presentándolo como defensa del Estado, y buscaría unir a la opinión pública en torno a la protección de las fronteras. Sería muy crítico con cualquier agente interno o externo que relativizara la responsabilidad marroquí.

En cuanto a la gestión de los menores y el aspecto humanitario, Netanyahu no es indiferente a la imagen internacional y el humanitarismo básico, pero no bobo, así que priorizaría el control de sus fronteras y la seguridad de los israelíes, por lo que aceleraría la identificación, el retorno de adultos y la gestión estricta de menores no acompañados, evitando que se convirtieran en un hecho consumado que diluya la soberanía. Buscaría acuerdos de repatriación firmes y rápidos, y no permitiría que la crisis se prolongara en el tiempo creando un "efecto llamada" interno.

La clave está en implementar una disuasión a medio plazo, porque si mala es una invasión hoy, peor es dar alas a una invasión todavía peor mañana. Recuerden, salvando las distancias, a Hitler: tras el apaciguamiento tras la conquista de los Sudetes, cayó el resto de Europa. Después de este episodio agudo, impulsaría refuerzos estructurales como más efectivos permanentes, mejor tecnología de vigilancia y una postura de "coste elevado" para cualquier repetición. En la lógica de guerra (y estamos en una guerra híbrida con Marruecos, nos guste o no), la disuasión funciona cuando el enemigo sabe que la respuesta será rápida, desproporcionada en términos de coste político y material, y sostenida.

En suma, el patrón de Netanyahu (de la seguridad a la disuasión, pasando por el lenguaje de fuerza y la priorización de la integridad territorial) se debe al principal objetivo que defiende: la supervivencia del Estado de Israel y la seguridad de los israelíes. Ahora, comparen con el patrón de Sánchez: sumisión al rey marroquí, porosidad de las fronteras y desprecio a la ciudadanía que observa, entre estupefacta primero e indignada después, cómo España se disuelve como un azucarillo en aguardiente, de Bilbao a Barcelona pasando, ay, por Ceuta.