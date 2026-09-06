Trillo pide el estado de excepción en Ceuta y acusa a Sánchez de estar "secuestrado" por Marruecos

El exministro de Defensa, Federico Trillo, ha analizado la invasión de Ceuta y la acción del Gobierno y ha exigido a Pedro Sánchez una respuesta firme. En una entrevista concedida a Europa Press, el exdirigente del PP ha defendido la inmediata declaración del estado de excepción en Ceuta como la única vía legal eficaz para proceder al "desalojo y devolución de todos los invasores ilegales, sean o no menores".

Trillo sostiene que la gravedad de la entrada masiva vivida a finales de julio —que se cobró la vida de más de 150 personas— supera cualquier marco de normalidad. "Alguien tiene que responder por esas más de 150 muertes", ha aseverado, instando al Ejecutivo a llevar a Marruecos ante los tribunales e instituciones internacionales, desde las Naciones Unidas y la Unión Europea hasta el Tribunal Internacional de Justicia. Para el exministro, "no cabe ninguna duda" de que la crisis fue una maniobra "programada" por la inteligencia y las fuerzas de seguridad del país vecino.

Sánchez, bajo el "síndrome de Estocolmo"

Trillo ha cargado con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ve presa del "síndrome de Estocolmo" por estar "en manos de sus secuestradores" marroquíes y defender la versión de Rabat. "No le cree nadie. Marruecos tiene todo que ver con lo que ocurrió en la invasión", ha sentenciado, sugiriendo que el jefe del Ejecutivo niega las evidencias porque podría estar siendo sometido a "algún tipo de chantaje".

El exministro ha recordado que el asalto era previsible e incluso fue anticipado de forma velada por Donald Trump en la cumbre de la OTAN. Según Trillo, Rabat utiliza la misma estrategia de "invasiones 'pacíficas'" que empleó en la Marcha Verde en 1975 para desestabilizar a España ante la evidente debilidad del Ejecutivo actual.

Respaldo a la investigación judicial

Respecto a las responsabilidades penales por lo sucedido, el exministro ve "muy importante" la investigación abierta por la Audiencia Nacional y considera un acierto de Alberto Núñez Feijóo situar el caso en la vía judicial, al tratarse de un posible "delito contra la seguridad exterior de España". No obstante, ha tildado de "prematura" la propuesta de Vox de denunciar a Sánchez por traición mediante el artículo 102 de la Constitución, recordando que se deben respetar los tiempos del Estado de Derecho.

Por otro lado, Trillo ha destacado el comportamiento contrapuesto de dos de los hombres fuertes del Gabinete de Sánchez. Ha elogiado el "acto de valor" de Margarita Robles al reconocer que el CNI sí informó previamente de la amenaza, una confesión que "la honra" y salva la credibilidad de los servicios de inteligencia. Y ha calificado la postura del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como "absolutamente impresentable", lamentando la deriva del que en su día fuera un magistrado de prestigio.

Transparencia y la presencia de la Corona

El expresidente del Congreso ha exigido la desclasificación de todos los informes previos del CNI, recordando como precedente la actuación del Gobierno del PP tras el 11-M, cuando se hicieron públicos de inmediato los documentos de Jorge Dezcallar.

Por último, sobre una eventual visita del rey Felipe VI a Ceuta, Trillo considera que, aunque el monarca precisa del refrendo del Ejecutivo, si de él dependiera, el viaje debería realizarse "cuanto antes" como gesto de soberanía y respaldo a la ciudad autónoma. Asimismo, ha pedido explicaciones a los ministros que asistieron a la recepción de la Embajada de Marruecos a finales de julio por aguantar la celebración "sin hacer nada" mientras la frontera ya estaba siendo asaltada.