Y las oenegés tomaron el mando en Ceuta

Por el desastre de Ceuta se piden cuentas al Gobierno y a Marruecos, y sobran los motivos para hacerlo, pero hay otros agentes del caos que se están librando de que se ponga la lupa de la responsabilidad sobre ellos. No han tenido un papel secundario, al revés. En el vacío que dejó un Gobierno paralizado, prisionero de su política y su relatos, fueron unas organizaciones que llevan la incierta etiqueta de "no gubernamentales" las que asumieron el control efectivo sobre el terreno. Y no lo hicieron para colaborar en la devolución de los que asaltaron la frontera. Ni de lejos. Su actuación, protegida por el salvoconducto humanitario, ha servido para levantar el escenario distópico que se ha instalado en la ciudad de Ceuta.

Sin directrices gubernamentales, con el presidente de vacación, con las escasas fuerzas de seguridad y militares reducidas al rol de espectadoras, quien dirigió la política española frente al acto de fuerza cometido desde Marruecos, durante unas semanas determinantes, fue el ejército humanitario de Pancho Villa. Por obra de estas almas caritativas, el asalto se ha podido transformar en ocupación y asedio crónicos, y la ciudad se ha vuelto invivible para sus habitantes. Sólo han hecho lo que hacen siempre, pero al hacerlo en Ceuta la han fastidiado bien. Y da igual cuán buenas fueran sus intenciones y cuánto de altruismo o de ideología haya en sus cabezas. El mal también se hace en nombre del bien. Hay unos cuantos casos en la Historia, concluyentes.

La manera en que las oenegés han proporcionado material, alimentos y servicios a los ocupantes ha posibilitado que sus asentamientos se hicieran permanentes. Al recomendarles que pidan el derecho de asilo o que se declaren menores tengan la edad que tengan, han reforzado la voluntad de esas personas de quedarse. Les han infundido esperanza, a pesar de que, según las promesas del Gobierno a los ciudadanos españoles y a la Unión Europea, es una esperanza falsa. Alguna oenegé extranjera alentó, incluso, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. A Ceuta están acudiendo de todo el mundo, como las moscas a la miel, activistas cuyo negocio es la inmigración ilegal. Y nadie ha puesto límites ni orden a la presencia de una peña que está haciendo todo lo posible para que la ciudad siga ocupada, angustiada y en vilo.

Las autoridades deben imponer normas estrictas a las oenegés que están en Ceuta para que dejen de actuar en contra del interés de España. Han de decirles que, o colaboran para que los que siguen en la ciudad vuelvan a Marruecos cuanto antes, o se quedan ya sin subvenciones. La devolución es la opción más humanitaria: volver a donde tienes arraigo. Pero estamos frente a un ataque a la integridad territorial de España. No puede ser que unas entidades privadas actúen siguiendo sus propios criterios e inclinaciones. Las oenegés españolas se nutren muy mayoritariamente de fondos públicos. No debería subcontratarse con ellas, pero se hace; funcionan, por tanto, como un brazo de la Administración. El privilegio de no rendir cuentas de su gestión se debe acabar aquí y ahora. Y las extranjeras, sencillamente: fuera.