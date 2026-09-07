El otoño más demoledor contra corrupción sanchista

Sánchez encara varios frentes judiciales que acorralan la corrupción del PSOE. El prólogo de corruptelas del Gobierno lo encontramos en dos condenas que demuestran la putrefacción que sufre el sanchismo: la del hermanísimo, el presunto músico David Sánchez; y las de José Luis Ábalos y Koldo García. En una sentencia entendimos cómo funciona la cadena de favores para ejercer el nepotismo familiar en la Diputación de Badajoz. En la otra, los viles negocios de José Luis Ábalos y Koldo García en el caso de las mascarillas; el primero está condenado a 24 años de prisión y, el segundo, a 19.

La Justicia acorrala a la banda del Peugeot y se estrecha el cerco con cada investigación y, más aún, con cada condena. Por más que el presidente diga que no recuerda nada o que no había visto nada, la realidad, material y jurídica, dibuja un trazo que día a día se vuelve más firme. Y a partir de ahora, comienza la fase más dura del calvario sanchista.

Son seis casos o tramas de los que no conviene perderse. A saber, el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que involucra a José Luis Rodríguez Zapatero; el caso Begoña Gómez; la trama Koldo; el caso Hidrocarburos; el caso Air Europa; y la trama de las cloacas del PSOE. En varios de los anteriores está en liza también la financiación ilegal del PSOE y en todas aparece la mano negra del sanchismo. Empecemos.

Este martes, su esposa, Begoña Gómez, está citada, junto con su asesora en La Moncloa, para la celebración de la audiencia preliminar previa al juicio oral. El magistrado Juan Carlos Peinado confirmó que enviará a juicio oral a Gómez y a su asesora por tráfico de influencias y malversación. Según la información que hemos publicado en Libertad Digital, parece que el juicio podría celebrarse en la primavera de 2027, antes de las elecciones generales. Sabemos por experiencia que Sánchez hará todo lo posible por defenderse como un gato panza arriba en la causa que afecta directamente al colchón de Moncloa.

A partir de aquí, y desde que las máquinas en los juzgados han vuelto al trabajo, también sabremos más cosas sobre Zapatero. Por ejemplo, Julio Martínez Sola se ha ratificado en su comparecencia en que Plus Ultra pagó un 1% del valor del rescate a Zapatero. "Yo pagaba ante la duda", ha afirmado. Todo parece apuntar a que, en efecto, Zapatero sí que usó su influencia para que la aerolínea venezolana se beneficiara de un rescate absolutamente ilegal. Además, no le han servido sus maniobras para anular la causa, ya que el juez Calama concluyó que el volcado de su teléfono se realizó conforme a derecho y no vulneró la intimidad del amigo de la dictadura chavista.

Por su parte, la trama Koldo alberga varias ramificaciones que habrán de seguir investigándose en la Audiencia Nacional, y que involucran al propio Koldo, a Ábalos y a Santos Cerdán, que sucedió a Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE. El juez Ismael Moreno mantiene abierta la causa por la compra de material sanitario durante la pandemia, la rama del cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública, y los pagos al PSOE, que podrían acabar con la imputación del partido por supuesta financiación ilegal.

Tampoco hay que olvidar, por las implicaciones que tiene dentro del Estado que lo hacen, probablemente, el más grave de todos estos gravísimos casos, las cloacas del Partido Socialista Obrero Español. La gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, y el letrado Ismael Oliver, vinculados a las presuntas actividades ilegales de Leire Díez y las cloacas socialistas, tendrán que declarar ante el juez Pedraz esta misma semana. Sumemos a todo ello el caso Air Europa, por la adjudicación del rescate; y la de Hidrocarburos, por la supuesta celeridad en las concesiones de la licencia a Villafuel.

La envergadura es tal, que parece que unas y otras causas pueden eclipsarse, pero la conclusión es sencilla: el entorno de Pedro Sánchez y él mismo están henchidos de corrupción.

Septiembre desatará una descomunal tormenta judicial contra Pedro Sánchez. Se trata de una colección de tramas que demuestran cómo tras ocho años al frente del Gobierno de España, una banda ha parasitado y sometido instituciones de todo tipo para su propio beneficio, sin escrúpulos y con una evidente sensación de impunidad.

Por fortuna, la torpeza de los delincuentes, la colaboración de algunos investigados y, sobre todo, el trabajo de la Policía, la Guardia Civil y los jueces han cartografiado al detalle toda la inmundicia de este mal político al que llamamos sanchismo. Deben responder y debemos saber hasta dónde alcanza la laminación del Estado. Y, por supuesto, condenar a los culpables, a todos, sin excepción alguna.