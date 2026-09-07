Encuestas de récord: tres nuevos sondeos sitúan al PSOE en un momento dramático después de Ceuta

Este lunes tres cabeceras de papel publican otras tantas encuestas en las que se puede ir observando el efecto que la crisis por la invasión de Ceuta está teniendo en el ámbito político y, por ende, en el demoscópico.

En las tres se bate algún registro: en la de GAD3 para ABC el PSOE rompe su suelo y se sitúa en el mínimo de la legislatura; en la de 40dB para El País el PP y Vox superan por primera vez el 50% de intención de voto; y en la de NC Report para La Razón el PSOE se hunde más allá del 25% y podría bajar de los 100 escaños.

En mínimos de la legislatura

Analizando los datos sondeo a sondeo, el de GAD3, como decimos, ubica a los socialistas en el 26,1%, es decir, siete décimas menos que en la anterior encuesta de esa firma que, eso sí, es de mayo. Los socialistas estarían en el peor dato de la serie de esta empresa demoscópica en toda la legislatura, profundizando en ese mínimo, ya que el de mayo también era el peor dato hasta aquel momento.

Es este el único sondeo que recoge una caída del PP, que además es muy fuerte: se desploma desde el 33,1% al 31,1%, en un movimiento que se corresponde casi al milímetro con la espectacular subida de Vox, que pasa del 17,1% al 19,2%. También Sumar mejora con fuerza –y también es ésta la única encuesta que recoge esta subida– pasando del 5,9% al 7%. Podemos, por su parte, se mantiene en el mismo 3,1% que tenía.

En cuanto a escaños, el PP tendría 133, el PSOE no pasaría de 105, Vox llega a los 69, Sumar se queda con 9 y Podemos se tendría que conformar con 2. La hipotética coalición de los dos partidos de la derecha estarían en 202 diputados.

PP y Vox, por encima del 50%

Según 40dB el PSOE estaría en el 27,6%, cuatro décimas menos que en julio y el tercer peor dato de toda la legislatura, si bien se mantiene por encima de la media de lo que le otorgan las demás encuestas.

El PP gana cuatro décimas respecto a julio y se sitúa en el 32,4%, una subida que se produce al mismo tiempo que la de Vox, que gana seis décimas y llega al 17,8%. Este movimiento al alza de los dos partidos de la derecha es lo que recogen la mayoría de los sondeos de las últimas semanas y es lo que hace que, por primera vez en la serie de 40dB, la suma de ambos supere el 50%.

Por último, y para completar el descalabro de la izquierda, Sumar pierde una décima y se queda en un dramático 5,7% y Podemos todavía cae más: tres décimas hasta el 2,8%. Los sondeos de esta empresa no hacen proyección de escaños.

El PSOE, por debajo del 25%... ¿y de 100 diputados?

Finalmente, para NC Report el PSOE marca dos récords: en primer lugar no sólo cae a su mínimo en la legislatura, sino que rompe el suelo del 25%: se queda en el 24,9% tras dejarse tres décimas respecto a agosto. Y en segundo lugar los socialistas podrían quedarse con un grupo parlamentario de menos de 100 diputados: la parte baja de la horquilla, de hecho, se queda en 98 y sólo llega al centenar en la parte alta.

Por su parte el PP gana dos décimas respecto a agosto para llegar al 34,4%, un resultado que le otorgaría entre 147 y 149 escaños. Por su parte, Vox también sube –tal y como lo hacen a la vez los dos partidos en la mayoría de los sondeos– y se coloca en el 18,3% tras ganar tres décimas. Los de Abascal estarían entre 62 y 64 escaños, por lo que la suma de ambos partidos tiene más que a tiro superar la barrera de los 210 diputados, los tres quintos del Congreso.

La encuesta recalca que el desplome de la izquierda es generalizado, ya que no sólo baja el PSOE sino que también lo hacen Sumar, que pierde dos décimas y no pasa del 5,7%, y Podemos, que a su vez se deja una décima para quedarse en el 3,4%. Los primeros estarían entre 7 y 9 escaños y los segundos no pasarían de 2 o 3.

Este sondeo ha contado con una muestra de 1.000 entrevistas realizadas entre los días 1 y 3 de este mes; la de GAD3 ha sido realizada con 1.010 entrevistas –la mitad telefónica y la otra mitad online– que han tenido lugar los mismos días; y la de 40dB ha contado con 2.000 entrevistas que se hicieron entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre.