Feijóo vincula la invasión de Ceuta con un "plan" que incluye "algún tipo de cesión" de Sánchez a Marruecos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado el tono contra Pedro Sánchez, después de su dura confrontación en el Congreso de los Diputados por la invasión de Ceuta. Durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Madrid, para presentar al presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, ha dicho que la reacción ciudadana ha conseguido "frustrar un plan que empezaba por una invasión, seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino".

"Como tantas otras veces, se ha infravalorado la fuerza tranquila de la nación española, ni radicalismos, ni indiferencia", ha destacado Feijóo, a lo que ha añadido que "la nación ha dejado meridianamente claro que defenderá democráticamente la normalidad, la convivencia y la españolidad de Ceuta".

El líder del PP ha señalado al presidente del Gobierno y a Rabat, país al que ha señalado por "tolerar y auspiciar" la invasión. También lo ha hecho Vivas, que ha dicho "estar convencido de que detrás del golpe está Marruecos", después de que el Gobierno central insista en que "no hay pruebas" de su implicación. "Forma parte de un instrumento político para poner en jaque a un miembro de la UE", ha añadido Vivas.

Las alertas de inteligencia

"Ceuta no vive una crisis migratoria, es una crisis existencial, de Estado, que afecta a la integridad territorial de España", ha asegurado el presidente de la ciudad, que ha criticado también con mayor dureza al Gobierno de Sánchez por su gestión de la crisis, reivindicando las alertas previas que hubo "sin ser atendidas", lo que habría frenado la invasión.

Vivas incluso ha respaldado a los "servicios de inteligencia de España que, presumo, indicaron hasta el día en que se iba a producir". Lo ha hecho a 24 horas de que el Ejecutivo desclasifique el dossier con los informes sobre los avisos previos a la invasión que, según dice ahora Moncloa, existían, pero "no los habrían recibido a tiempo".

Durante el desayuno informativo, han tomado también la palabra el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, que ha cargado duramente contra el Gobierno de Sánchez, al que ha pedido que se marche, señalándole por su incapacidad. También la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se ha preguntado "por qué ha ocurrido esto y cuál es el fin". "¿Qué es lo siguiente, Melilla, Canarias…?", ha advertido, avanzando que "va a haber mucho más".

El acto ha contado con la presencia de hasta 12 dirigentes autonómicos, incluidos siete presidentes regionales de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Murcia, la Comunidad Valenciana, Melilla: Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, Alfonso Rueda, Fernando López Miras, Alfonso Fernández Mañueco, Juanfran Pérez Llorca, Juan José Imbroda. Además, ha estado toda la cúpula del PP, incluidas sus portavoces parlamentarias, Ester Muñoz y Alicia García.