Ione Belarra dice que Ceuta es como Mallorca

Lo ha vuelto a hacer. Hay declaraciones políticas que provocan indignación. Otras provocan estupor. Y luego están las de Ione Belarra, que tienen la rara virtud de conseguir que uno vuelva a leerlas por si acaso ha entendido mal.

Ione Belarra ha vuelto a descubrir una verdad que llevaba siglos esperando ser revelada: quien protesta por la invasión de Ceuta —dice— no protesta en cambio por la invasión de turistas que sufre Mallorca cada verano. Ceuta y Mallorca son prácticamente lo mismo. En ambas hay mucha gente que llega. En una, turistas; en la otra, personas que cruzan una frontera internacional de manera irregular. todo es lo mismo. Da igual que unos aterricen con una reserva de hotel y otros atraviesen en masa una frontera internacional. Da igual que unos vengan a pasar diez días y otros exijan ser atendidos por los servicios públicos de una pequeña ciudad fronteriza que pasa por esa razón a duplicar su población en veinticuatro horas.

La próxima vez quizá nos explique que el Estrecho es una especie de puerta de embarque de AENA y que la frontera del Tarajal no es más que la versión africana de la cola de facturación de Barajas. El siguiente paso será explicar que el Tarajal es una especie de control de acceso a un chiringuito y que, para resolver la presión fronteriza, bastaría con poner un cartel de "aforo completo" y repartir pulseras a la entrada.

La ocurrencia sería graciosa si no tuviera detrás un problema muy serio: la absoluta incapacidad para entender qué significa vivir en Ceuta. No hace falta ser premio Nobel de Geografía. Si Ione Belarra supiera leer y escribir, hasta sabría mirar un mapa. Pero mirar un mapa quizá sea demasiado pedir cuando se pretende convertir cualquier debate sobre inmigración en un examen de pureza moral. Un turista llega a España por un aeropuerto, un puerto o una carretera. Lleva su documentación, paga su alojamiento, consume, hace fotografías, se baña, se queja del precio de la cerveza y, salvo que se haya enamorado perdidamente de la camarera del chiringuito, vuelve a su país.

Si un mallorquín protesta porque su isla está masificada, se le escucha. Si un barcelonés denuncia el turismo descontrolado, se le comprende. Si un malagueño habla del precio de la vivienda provocado, entre otras cosas, por la presión turística, se abre un debate nacional. Un debate que clama legítimamente por acometer de una vez la tarea de regular el turismo. Por eso Mallorca puede debatir cuántos turistas caben en sus playas. Y Málaga puede discutir el número de cruceros. Y Barcelona puede debatir cuántos apartamentos turísticos son demasiados. Pero si un ceutí reclama una política fronteriza eficaz, entonces cambia el vocabulario, y se mete todo en la coctelera: turismo, inmigración, capitalismo, racismo, xenofobia, vivienda, explotación, insolidaridad y, si queda sitio, cambio climático y agenda veinte treinta. Agitar bien y servir con una sonrisa.

Qué mecanismo tan conveniente. La izquierda, que ha hecho de la empatía una profesión, parece haber olvidado que los ceutíes también tienen derecho a ser escuchados, porque no pueden mudarse unos kilómetros hacia el interior, ya que, sencillamente, detrás de Ceuta está el mar. Los ceutíes no viven dentro de una tertulia televisiva. Viven allí. Pero quienes más reclaman que se ha de dar voz a los que no la tienen parecen tener una sorprendente facilidad para no escuchar precisamente a quienes viven en la frontera. Y entonces, si un ceutí pide una ambulancia, alguien le tendrá que preguntar primero por su posición respecto del internacionalismo proletario.

Ceuta no necesita que Belarra la compare con Mallorca. Necesita que Belarra la conozca. Que conozca su frontera. Que conozca su tamaño. Que conozca la presión que soporta. Que conozca sus colegios, sus servicios públicos y la realidad cotidiana de sus vecinos. Controlar una frontera no es odiar a quien está al otro lado de ella.

Un Estado que controla sus fronteras no es un Estado racista. Es, simplemente, un Estado. Nada más. Y exigir que ese Estado funcione no convierte a nadie en enemigo del inmigrante. Porque una cosa es defender la inmigración y otra, bastante diferente, negar que una política migratoria sin control tiene consecuencias. Y una cosa es defender al inmigrante y otra utilizar al inmigrante como argumento para descalificar automáticamente al ciudadano que reclama seguridad, orden y capacidad de acogida. Se puede rechazar el racismo y exigir seguridad. Se puede ser solidario y reconocer que los recursos son limitados. Se puede ayudar al que llega sin convertir al que ya está aquí en el culpable de todos los males.

Si Ceuta y Mallorca son fenómenos comparables, ¿por qué no propone la falaz indocumentada que se gestione la frontera del Tarajal como se gestiona el acceso a una playa masificada? Quizá con unas pulseritas de colores y un aforo máximo lo tengamos solucionado. Según este ser humano que llegó a ser Ministra para sorpresa de los alumnos de Primaria, un día Ceuta vale como símbolo de la España abandonada, y sus habitantes solo son el decorado de un discurso en el que nunca se les pregunta qué necesitan. Otro día, Ceuta es una estadística. Otro día, una frontera. Y ahora, por lo visto, Ceuta es una especie de Mallorca pero con menos sombrillas.

Mientras tanto, los ceutíes seguirán viviendo allí. No en Madrid. No en Twitter. Ellos siguen viendo Ceuta en Ceuta y desde Ceuta. Belarra, seguirá viéndola en el sofá.