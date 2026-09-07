Vivas insiste una vez más en la vuelta a la normalidad de Ceuta y pide al Gobierno una fecha

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado este lunes al Ejecutivo de Pedro Sánchez que concrete "una fecha, aunque sea orientativa" para la vuelta a la normalidad de la ciudad autónoma, a la que ha definido como una "olla a presión que puede estallar en cualquier momento".

Vivas ha realizado estas declaraciones durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, en el que ha estado acompañado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y por dirigentes nacionales y presidentes autonómicos de su partido.

Vivas ha insistido en que Ceuta atraviesa una situación que no puede prolongarse. "No hay margen para seguir aguantando", ha advertido, al tiempo que ha señalado que la ciudad se encuentra inmersa en una crisis existencial.

El presidente ceutí ha defendido que los ciudadanos necesitan "liberar la angustia" y ha reclamado al Gobierno central que ponga en marcha los medios necesarios para que Ceuta pueda recuperar cuanto antes la normalidad. En este sentido, ha insistido en que no basta con trabajar para alcanzar ese objetivo, sino que considera necesario establecer una fecha, aunque sea aproximada.

Vivas ha reclamado además para Ceuta un estatus equiparable al de las regiones periféricas, dentro de sus demandas para afrontar la situación que atraviesa la ciudad.

Vivas señala a Marruecos

Durante su intervención, el presidente de Ceuta también se ha referido a la entrada masiva de migrantes irregulares registrada a finales de julio. Según ha señalado, fueron alrededor de 80.000 las personas que entraron en la ciudad autónoma durante aquella avalancha.

Vivas ha afirmado que considera a Marruecos responsable de lo ocurrido. "Yo estoy convencido de que detrás del golpe está Marruecos", ha asegurado, después de explicar que, ante unas consecuencias que ha calificado de "graves" y "casi demoledoras", considera inevitable preguntarse quién estuvo detrás de aquella situación.

El dirigente ceutí ha acusado asimismo a Marruecos de utilizar la presión migratoria para "poner en jaque la integridad de España". Sus declaraciones se producen en el marco de una petición al Gobierno central para que adopte las medidas necesarias y establezca una perspectiva clara sobre cuándo podrá considerarse superada la situación.

A su juicio, la situación actual mantiene a la población de Ceuta bajo una presión que no puede prolongarse indefinidamente. Por ello, considera que conocer un horizonte temporal permitiría reducir la incertidumbre y la angustia entre los ciudadanos.

Las informaciones de los servicios de inteligencia

Vivas también se ha referido al papel de los servicios de inteligencia españoles. Ha asegurado que, teniendo en cuenta "la categoría y la profesionalidad de los funcionarios del Servicio de Inteligencia de España", da por hecho que los responsables de este organismo conocían hasta el día en que se iba a producir la avalancha.

El presidente de Ceuta ha vinculado esta afirmación con su convicción de que Marruecos estuvo detrás de lo ocurrido. No obstante, en su intervención ha presentado esta posición como una conclusión basada en los indicios y en sus propias convicciones.

Con este planteamiento, Vivas vuelve a situar la recuperación de la normalidad en Ceuta como una de sus principales reclamaciones al Gobierno central. El presidente autonómico ha insistido en que la ciudad atraviesa una situación límite y ha reclamado que se concrete un horizonte para poner fin a la incertidumbre generada tras los acontecimientos de finales de julio.