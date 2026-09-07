Nuestros impuestos, Cintora, Broncano y otros

Las cadenas públicas y los periodistas del régimen se presentan como víctimas de la "crisis humanitaria" de Ceuta. Resulta que cuatro desnortados les han cantado las cuarenta a cuatro periodistas en las conexiones en directo y estamos ante una emergencia que pone en riesgo los cimientos de la libertad de información. Precisamente en este momento. Tal vez si los medios públicos y los subvencionados o controlados por el Gobierno llamaran a las cosas por su nombre tendrían un mayor aprecio por parte de los ciudadanos que sufragan con sus impuestos las paridas de Broncano y de un tal Manu Sánchez, ese otro fenómeno de la televisión sanchista que dice que los nuevos vecinos de Ceuta sólo quieren "una manta y un caldito".

Ya. La caridad. Pero fue y es una invasión que sigue en curso. La crisis humanitaria es una consecuencia y la sufren los ceutíes. Sí, especialmente ellos, sometidos al abandono del Gobierno de Pedro Sánchez. Ahora mismo hay más recursos del Estado destinados a alimentar a los invasores que a procurar el derecho a la escuela de los menores ceutíes.

En el colmo de la desfachatez, el amigo Broncano manifestó durante la reentré de su cagarruta que a lo peor el próximo año le cancelan la cosa si ganan las elecciones —de marzo, dijo— el PP y Vox. Puede pasar cualquier cosa, hasta que gane Sánchez, pero Broncano ponía a los medios que cubrían su deposición ante la tesitura de imaginar las trágicas consecuencias en materia de derechos fundamentales y libertades básicas de la eventual desaparición de como se llame su programa. "Ya ves, tío. El próximo año puede que no haya nueva temporada".

La televisión en España ha degenerado hasta límites tan insospechados que las peores excrecencias de la telebasura de los noventa serían ahora arte y ensayo en comparación con las monsergas de Marc Giró, Manu Sánchez, el Gran Wyoming y David Broncano. Más las matracas de Javier Ruiz, Gonzalo Miró y Jesús Cintora y sus agradecidos tertulianos. Las Mama Chicho, por ejemplo, alta cultura a su lado. Un cambio a peor muy profundo se ha tenido que producir en nuestro país para que hayamos pasado, como espectáculo televisivo, de las Cacao Maravillao a los batallones de opinión sincronizada. O de "Las noches de tal y tal" de Jesús Gil a lo del inquisidor Cintora.

Aunque no haya relación entre la mala calidad de la televisión pública y el indeseable acoso a los periodistas que aguantan las alcachofas, no se debería olvidar que son los impuestos de todos los que sufragan unos medios tan descaradamente a favor de Sánchez que tienen prohibido el periodismo. Van de paladines de la verdad, la objetividad, el rigor y el interés público mientras se dedican con entusiasmo a la manipulación, la agitación y la propaganda. Dicen que están en el lado correcto de la historia y que todo lo demás es fascismo. Como en el caso de Cataluña, toda la población paga unos medios dedicados a machacar a más de la mitad de la población.