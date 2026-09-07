En la Cadena SER… "El ático de Ayuso"

"Una decisión valiente y una muestra de coherencia periodística", así describen —con la condición de anonimato— la principal novedad en la nueva programación de la emisora del Grupo Prisa. "Hemos reforzado una de nuestras narrativas troncales, dándole profundidad al relato. Sin que esto signifique que desaparezca de los informativos y tertulias". Quieren ofrecer un producto radiofónico que haga pedagogía y permita comprender la maldad intrínseca de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Será un servicio público que contribuirá a rebajar la crispación", concluye.

Desde el primero de octubre, los 25 minutos de programación regional que se emiten antes del informativo Hora 14 serán sustituidos por un magacín rompedor en su formato y contenidos: El ático de Ayuso. Me dicen —no está confirmado— que la influencer y politóloga Santaolla sería la responsable del microespacio: El ático de Ayuso visto desde una perspectiva de género. Expertos de reconocido prestigio nos instruirán en la prevención de los efectos perniciosos que ya se están observando. "Las entradas en Urgencias con cuadros de ansiedad se han disparado". Y no solo afecta a ciudadanos corrientes, el ático de Ayuso ha dañado el frágil ecosistema de la zona. "Los gorriones se mudaron dos manzanas arriba, hasta Modesto Lafuente", lamenta una vecina que protagoniza el clip promocional. Àngels Barceló no lo presentará. Está confirmado.

Y confirmado también que no se llegó a un acuerdo para contar con la participación de la señora Pérez Moñino. La diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, que compite con la izquierda a ver quién es más desagradable, acaba sus soflamas con una gracia —o eso cree—; dice: "tic, tac". En la cadena SER querían cerrar con la voz de la diputada ultraderechista: "Ayuso, escucha… tic, tac, tic, tac". Recordándole a la presidenta que el tiempo corre y falta menos para que se humille ante ella. ¡Que los madrileños y la corte celestial lo impidan!

Hasta aquí el relato de ficción. Repito: ficción. Aunque en este caso la realidad está en un tris de superarla. Desde el 29 de julio la cadena SER convierte la compra de una vivienda por la empresa Planifica Madrid en una noticia de alcance e importancia nacional. Objeto de debate en las tertulias políticas de la emisora (Hora 14 y Hora 25) y de recurrente aparición en los servicios informativos de Radio Madrid. Su objetivo es fijar en la opinión pública el mensaje de que la Comunidad de Madrid le ha comprado una vivienda, un ático —si al menos hubiera sido un tercero—, para uso y disfrute de Isabel Díaz Ayuso.

Fíjense en la secuencia. La empresa pública Planifica Madrid compra una vivienda para albergar las oficinas de la presidencia de la Comunidad de Madrid, debido a las obras en la sede de la Puerta del Sol, en abril de este año. Nadie criticó entonces la operación. Pasaron cuatro meses. ¿Cuándo se desata la operación contra Ayuso? El 30 de julio. Este día El Plural —un digital controlado por la consejera socialista de RTVE Angélica Rubio— informa de que González Amador (la pareja de Ayuso) ha puesto a la venta su piso para —seguramente— pagar el multazo que le va a meter Hacienda. Ese mismo día 30 se replica en Las noticias de la SER: "González Amador puso a la venta su piso con Ayuso por 1.790.000 euros coincidiendo con la compra del ático de lujo en Chamberí por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid". Coincidiendo… con cuatro meses de diferencia.

Arman el paquete y a moverlo: la Comunidad le compra un piso a la presidenta porque el novio ha vendido el suyo. Está tan bien liada la historia que uno de los tertulianos, Carlos Sánchez —director adjunto de El Confidencial— afirma muy sesudo en el programa Hoy por hoy del 20 de agosto que "Ayuso encarna la estrategia del populismo de siempre". ¿Y por qué dice esta memez? Porque es lo primero que se le ha ocurrido y está convencido de que se ha comprado un piso. No sabe si lo ha pagado ella o se lo han regalado. Pero él es tertuliano titulado y opina. Después están los profesionales: "Fernando Berlín desmonta la última coartada de Ayuso" (25 de agosto); "Antón Losada: La gente ya no te lo compra" (20 de agosto); "Manuel Rico denuncia las mentiras del Gobierno de Ayuso para tapar el escándalo del ático" (5 de agosto).

Pero si la cadena SER ha creado este folletín, es El País el que lleva al paroxismo su obsesión por Ayuso. Les resumo: desde el 29 de julio al 6 de septiembre (40 días) le ha dedicado: 6 portadas, 2 editoriales, 5 viñetas de Peridis y 84 noticias. Y esto no ha hecho más que empezar.

La presidenta ha dado explicaciones en nueve ocasiones. También los consejeros que han sido requeridos. Como con Ayuso pinchan en hueso, buscan hurgar en el consejero de Presidencia —el responsable de la empresa pública— a ver si la lían. Hasta Feijóo, agotado por tantas vacaciones, tuvo un despiste. Parece que pasajero.

Llegados a este punto, la única solución es mandarlos a esparragar y que sigan con la murga. "Ciao, pescao". Por cierto, el pasado jueves día 3 tuve el TAC de control y otros pinchazos. El sábado 5, a las 9 de la mañana recibía una alerta: tiene el resultado en su Tarjeta Sanitaria. Dos días. Esto es la Comunidad de Madrid.