Carlos Cuesta destapa el plan del Gobierno para aprovechar electoralmente la invasión a Ceuta

Carlos Cuesta ha dedicado el editorial de La Noche de Cuesta a dos pronunciamientos judiciales que sitúan al Gobierno entre la espada y la pared sobre las consecuencias de la invasión de Ceuta, y a un documento interno filtrado que revela la estrategia real de Moncloa-Ferraz: utilizar la desgracia de la ciudad autónoma como ingeniería electoral. En paralelo, el Tribunal Supremo ha tumbado la Ley de Nietos y, en consecuencia, la maniobra del Gobierno de Sánchez para provocar un vuelco electoral.

Y es que el auto de la juez Tardón ha acreditado en cinco frases lo que el Gobierno lleva semanas negando. Primera: la invasión a Ceuta es "una conducta delictiva que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, garantizada en el artículo 2 de la Constitución". Segunda: los hechos tienen "intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial". Tercera: el auto habla expresamente de una "violación masiva de la soberanía territorial de España". Cuarta: se acredita "una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos". Quinta: esa evidencia se constata a través del "contrastado comportamiento de las fuerzas de seguridad de Marruecos".

Cuesta ha extraído la conclusión lógica de ese último punto: el jefe máximo de las fuerzas de seguridad de Marruecos es el rey Mohamed VI. El rey manda sobre los gendarmes, sobre los agentes de paisano, sobre los agentes de secreto. Es decir, quien ha atentado contra España es Marruecos, es decir, el rey. "¿Y a quién le da las gracias el Gobierno de Pedro Sánchez? Al rey. Esto es lo que dice el auto de la jueza Tardón", ha señalado Cuesta.

Ha recordado además que mientras la Audiencia Nacional certifica esa invasión coordinada, el ministro Albares ha declarado públicamente que Marruecos le aseguró que "ellos no estaban detrás de esto" y que desplegarían medios para contener el flujo. "Si Albares mantiene comunicación permanente con Marruecos y según el auto de la Audiencia Nacional Marruecos está detrás de una invasión, ¿con quién está hablando Albares? Está hablando con el invasor", ha añadido.

El argumentario sanchista

El documento interno de Moncloa-Ferraz, filtrado y publicado, cuyo encabezamiento reza literalmente: "Nuevo argumentario de Moncloa-Ferraz. Solo para cargos públicos y los que van a los medios". Cuesta ha leído sus puntos principales sin necesidad de añadir apenas comentario.

El primer argumento del documento: los poderes fácticos internacionales quieren la cabeza de Sánchez por haber defendido a España. El segundo: hay que mantener lo que el propio argumentario llama "neutralidad con Marruecos", para "no agravar la situación con un vecino necesario". Traducido: no responder al invasor, no hacer nada, seguir agradeciendo. El tercero: nuevo victimismo, hay que presentar a Sánchez como "un presidente valiente que no va a abandonar Ceuta", mientras el párrafo anterior acaba de decir que hay que mantener la neutralidad, es decir, abandonarla.

El cuarto punto es el que ha generado la reacción más contundente del periodista. El argumentario afirma que en Ceuta y Melilla "no hay nada que hacer electoralmente", que Vox absorberá y parará la subida del PP ante la inmigración, y que eso movilizará el voto abstencionista de izquierdas ante la amenaza de Vox. "Están haciendo ingeniería electoral con la desgracia de Ceuta. Si por el camino la tasa de criminalidad sigue disparada un 500%, daños colaterales. Si las violaciones siguen creciendo hasta casi treinta líneas de investigación cuando en Ceuta habitualmente no hay ni una, daños colaterales", ha explicado.

El intento de pucherazo

El Tribunal Supremo ha tumbado como medida cautelar la Ley de Nietos, es decir, la Ley de Memoria Democrática que incluía dos mecanismos para alterar el censo electoral. El primero, extender el derecho a nacionalidad y voto a todos los descendientes de exiliados entre 1936 y 1978. El segundo, una instrucción sin rango legal firmada por Sofía Puente, hermana de Óscar Puente y directora de seguridad jurídica, que eliminaba los requisitos de acreditación para todos los emigrados entre 1936 y 1955, disparando exponencialmente el número de solicitantes.

El Supremo ha suspendido la norma acreditando que podía afectar a la legitimidad institucional, que la instrucción de Sofía Puente carecía de rango legal y que no se habían exigido los requisitos mínimos de acreditación. Las fuentes jurídicas consultadas por el programa sitúan la sentencia definitiva no antes de 2028. "¿Y saben lo que va a ocurrir en el 27? Elecciones generales, autonómicas y municipales. Nos libramos del pucherazo", ha aseverado Cuesta.