Carlos Cuesta lee en directo los ataques del informe de Marlaska que lo acusa de "radical" y de "desinformar"

Durante La Noche de Cuesta, Carlos Cuesta ha leído las afirmaciones que se vierten sobre él en el informe del Ministerio del Interior, que encabeza Fernando Grande-Marlaska, sobre diversos periodistas. En él se describe al propio Cuesta como un "analista político" de carácter "radical" por sus posiciones sobre Bildu. Es decir, las posturas contra el acercamiento de presos etarras, los segundos grados de carácter arbitrarios o la pleitesía del Gobierno de Pedro Sánchez hacia el separatismo, para Interior supone una posición "de derechas" y "desinformación".

Y es que el Ministerio del Interior ha elaborado un documento en el que señala a distintos periodistas por su ideología. En el informe, de 57 paginas, se incluye una fotografía de cada profesional y etiquetas en las que puede leerse, por ejemplo, "militante socialista", "de centro derecha moderada" o "reconocido antisanchista".

Pero en el caso de Cuesta se lee: "Analista político". Cuesta ha aclarado que ha estudiado Derecho y Periodismo. Pero lo más llamativo es que en el documento se afirma que es un "periodista radical" y que "defiende el ideario de derechas". También lo califica de "polémico y muy crítico con los pactos con Bildu y cualquier acercamiento al mundo de ETA o a los independentistas catalanes".

Captura del informe que ha desvelado 'El Confidencial'

"Ya tenemos listas negras", ha explicado Cuesta. "Estoy orgulloso de dar datos, porque no han conseguido tumbar ni uno", ha explicado. Asimismo, el documento añade que "critica abiertamente las actuaciones del Gobierno". Por su parte Cuesta ha retado al Gobierno a que "tumben los datos que estoy dando en los programas". En el fondo, las afirmaciones vertidas en el documento no pueden calificarse más que de mentiras y bulos contra el director adjunto del Grupo Libertad Digital.

Pero hay más: de las 57 páginas que tiene el informe que ha desvelado El Confidencial, a Carlos Cuesta es al único al que se le añade la etiqueta de "desinformación". Tras leerlo en antena, ha concluido: "Por lo menos no me han sacado mal en la foto".

Las maniobras del sanchismo contra la libertad de expresión y de información resultan cada vez más descaradas. Curiosamente, los periodistas afines al Gobierno carecen de las etiquetas peyorativas que sí tienen, como Cuesta, otros profesionales que cuestionan, critican o desvelan información sobre un Gobierno que no duda en recurrir a técnicas soviéticas. Para recordar algunas mentiras del Gobierno basta un botón: no habría amnistía contra los golpistas catalanes y la normalidad no tardaría más que unos días en regresar a Ceuta tras la invasión.

Es más, que de todos las personas que aparecen en el documento, solo a Cuesta se le ataque con la etiqueta de "desinformación" supone un ataque contra la labor de un medio de comunicación y su desempeño. Más aún cuando cuestiona, sin ningún tipo de prueba, la labor del que actualmente conduce La Noche de Cuesta. Dicho de otro modo: Grande-Marlaska ataca a quienes se dedican a ejercer el cuarto poder.