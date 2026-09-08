El Gobierno acusa al PP de proponer "soluciones ilegales" para Ceuta

El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ha tildado de "ilegales" las soluciones propuestas por Alberto Núñez Feijóo para Ceuta, acusando al PP de "poner palos en las ruedas" para que la ciudad pueda recuperar la normalidad. El ministro ha presumido de gestión y esfuerzo, después de que la portavoz del partido en el Senado, Alicia García, le preguntara por Pegasus: "¿Qué tiene Marruecos que no quieren que se sepa?", ha dicho.

"Señalan a todos los que dicen la verdad menos a Marruecos", ha criticado la senadora, que ha retado al Ejecutivo a que desclasifique los documentos del espionaje al Gobierno, junto con el dossier que harán público sobre los informes previos a la invasión: "Empiecen por Pegasus", le ha dicho. Cuerpo ha eludido esta cuestión para pasar al ataque, acusando al PP de "azuzar la violencia".

El ministro ha apelado a la "responsabilidad institucional" de la oposición, aunque ha admitido que los ceutíes están "conmocionados" y "con temor a que vuelva a repetirse". "Estamos poniendo a disposición todos los recursos necesarios para agilizar la vuelta a la normalidad", ha asegurado, el día que las familias han regresado al cole custodiadas por agentes, lo que ha llevado a que muchas no lleven a sus hijos.

"Los ceutíes están abandonados por su Gobierno fallido", le ha reprochado García, que le ha recordado las condiciones en las que han tenido que volver los menores a las aulas. "Deben retornar todos, ¿es capaz de poner fecha a su regreso?", le ha preguntado la portavoz del PP en la Cámara Alta, sin éxito.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha desviado la responsabilidad sobre el aumento de los refuerzos judiciales en Ceuta hacia el CGPJ y el TSJA, señalando que "deben solicitar" los efectivos, y cuando lo han hecho "el Gobierno tardó media hora y 70 minutos en aprobarlo", ha dicho.