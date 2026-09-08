El Gobierno recela de la visita de Vivas a Bruselas por Ceuta en pleno aislamiento de Sánchez

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se reúne este martes con varios líderes europeos para trasladarles cuál es la situación de la ciudad, un mes después de que se produjera la invasión de más de 70.000 personas, de las que más de 12.000 siguen pululando por las calles.

Vivas será recibido por el comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, y la responsable de asuntos para el Mediterráneo, Dubravka Šuica. El presidente de la ciudad mantendrá, además, un encuentro con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el presidente del PPE, Manfred Weber, según informó el PP el pasado viernes.

Tres días después, este lunes, Exteriores comunicaba que José Manuel Albares también se reunirá con Brunner a las 18:30, apenas dos horas después de que el comisario reciba al presidente ceutí. Es la primera vez que un miembro del Gobierno español se cita con el comisario de Migraciones desde que estallara la crisis, hace más de un mes, y lo hace el mismo día que Vivas. Después se conocía que Albares también despachará con la comisaria del Mediterráneo, como Vivas, además del comisario de Comercio, y la de Exteriores, Kaja Kallas.

Según ha podido saber Libertad Digital, eurodiputados socialistas han expresado su "sorpresa" por la rueda de prensa que Vivas tiene previsto ofrecer este martes en la Comisión LIBE, trasladando su malestar por este hecho. En la comparecencia está prevista la presencia de varios medios internacionales, lo que confirma el interés de los países europeos por este asunto, y garantiza que la visita tendrá una importante repercusión mediática. La preocupación con la visita de Vivas, por lo que pueda trasladar a Europa, es manifiesta.

La Comisión LIBE, presidida por el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, ya se reunió de urgencia el pasado mes de agosto, de manera extraordinaria, para atender la petición de ayuda de Vivas, que ahora trasladará a Bruselas sus quejas por la gestión que el Gobierno español ha hecho de la crisis, y las evidencias sobre la implicación de Marruecos en lo ocurrido, echando por tierra todo el 'relato' del Ejecutivo.

La soledad de Sánchez

La imagen de Vivas siendo recibido este martes por varias autoridades europeas contrasta con el aislamiento de Sánchez en Europa. El presidente se ha negado a pedir ayuda a Bruselas hasta hace unos días y, en plena crisis, 22 países firmaron una carta criticando su política migratoria, vinculando la invasión con la regularización masiva que aprobó a espaldas de Europa.

El choque más fuerte se produjo con la Italia de Giorgia Meloni, que suspendió el espacio Schengen, a lo que Sánchez respondió con la misma moneda. Pero no es el único: el Gobierno socialdemócrata de Dinamarca se ha desmarcado de Sánchez en la cuestión migratoria, asunto especialmente sensible en Europa por el auge de la ultraderecha.

Mientras crece la popularidad de Vivas, y decae la de Sánchez, el Gobierno ha salido a atacar al presidente ceutí, al que ha llegado a acusar de poner palos en las ruedas para impedir que regrese la normalidad a la ciudad por oponerse al uso del puerto para realojar a los inmigrantes. El ministro Óscar Puente ha dicho que actúa pensando sólo en "salvar al soldado Feijóo".

Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo habló de un "plan" que culminaría con "algún tipo de cesión al país vecino" por parte de Pedro Sánchez. La dirección del partido augura que el presidente podría pactar con Rabat el regreso de los inmigrantes a cambio de ceder al "chantaje" del país vecino y complacer alguna de sus exigencias.