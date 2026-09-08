El Gobierno se envalentona y esparce sospechas sobre la juez Tardón mientras sigue empeñado en exculpar a Marruecos

El Consejo de Ministros ha aprobado la publicación este miércoles de cuarenta documentos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 1 de agosto, con los que el Gobierno pretende arrojar luz sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado 30 de julio. El Ejecutivo sigue empeñado en ganar el relato y defiende su tesis de que ningún organismo alertó de la avalancha de inmigrantes, de ahí que sostenga que "no tienen nada que esconder". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y a la reunión de seguimiento sobre la situación de Ceuta, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha asegurado que se ha hecho "una labor importante de anonimizar" para desclasificar y compartir los informes "que tuvieran relevancia".

El Gobierno defiende que se van a hacer públicos "todos" los documentos, incluidos aquellos que impliquen al CNI, a unidades de inteligencia militar y policial, además de comunicaciones entre departamentos, descartando, por ahora, que haya informes que afecten a la Seguridad Nacional, que, en cualquier caso, la ministra Saiz ha advertido que tienen su "cauce" en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Esto rebaja el alcance de la información, ya que no se evidenciaría la falta de alertas o una posible responsabilidad de Marruecos, como sí asumió la ministra de Defensa, Margarita Robles, desmarcándose del Ejecutivo.

Los cuarenta documentos son los que asegura el Gobierno que posee en su poder, pero, en caso de recibir alguno más por parte de agencias o departamentos, se podrían incorporar. "Dejemos que se esclarezcan los hechos, que se investiguen", ha dicho Saiz, que ha asegurado que "la vocación del Gobierno es la total transparencia y que la ciudadanía acceda a la información". El mismo Gobierno que no ha dudado en esparcir sospechas contra la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, a la que cuestiona por su imparcialidad por investigar la entrada masiva apoyándose en los informes e indica que "se ha evidenciado una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos".

"Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", manifestó este lunes el ministro de Transportes, Óscar Puente, que nuevamente se ha inmiscuido en la labor de la Justicia en aquellos asuntos que afectan al Ejecutivo. "El ministro Óscar Puente ha hecho lo que hace siempre. Como buen jurista, como una persona que ha dedicado años al ejercicio de la abogacía y como un experto procesal es poner en valor la importancia en un Estado de Derecho de la independencia judicial", ha defendido la ministra Saiz, el mismo día en que la portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, ha cuestionado que la magistrada haya pedido un informe policial.

"Creo en la separación de poderes pero en este país están dándose unos casos curiosos. Es evidente que esta jueza tiene el pasado que tiene, y bueno, será intachable en su profesisón, y así lo espero, (...), pero empieza un poco regulín, porque si pide un informe que no se pasa al Gobierno, y ese informe lo pasa a un medio que tiene tufo de derechas para mí ya empieza un poco regulín", ha sostenido Mínguez en una entrevista en RNE.