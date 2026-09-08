Feijóo anticipa que el Gobierno publicará los informes sobre la invasión de Ceuta "recortados"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, prevé que el dossier con los informes previos a la invasión de Ceuta, anunciado por Pedro Sánchez y cuya publicación está prevista para este martes, se dará a conocer "recortados" y aquellos relevantes se ocultarán bajo el pretexto de que "no se pueden publicar". "No espero nada, nada" de ellos, ha dicho en una entrevista en Antena 3.

Feijóo ha acusado al Ejecutivo de "dar instrucciones para que en los informes que, dice, va a desclasificar no se utilice a Marruecos como responsable directo o indirecto", sugiriendo su posible manipulación por parte del Ejecutivo, a lo que ha añadido: "Me fío mucho más de la investigación de la Audiencia Nacional (…) que del Gobierno".

En varias ocasiones ha citado como ejemplo de la nula voluntad del Gobierno de aclarar lo ocurrido, su negativa a dejar que comparezca la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, para dar cuenta de lo ocurrido en los días previos al ataque. Una invasión por la que ha vuelto a señalar a Marruecos por, como mínimo, permitirla.

En este sentido, ha defendido la necesidad de mantener una relación con el país vecino basada en la "lealtad, seriedad, dignidad y confianza". "Ahora bien, si Marruecos no cumple, tenemos que actuar y tenemos que responder", ha añadido, apelando al artículo 8 de la Constitución que recoge que "las Fuerzas Armadas (…) tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional".

La difícil situación del Sáhara

Preguntado por la cesión del Sáhara, adoptada por el Gobierno de Sánchez, Feijóo ha evitado comprometerse a revertir la situación, asegurando que "tomaremos una posición" cuando "tengamos la información de qué ha acordado unilateralmente Sánchez con Marruecos", y "la llevaremos a las Cortes". Esta fue también la respuesta que le dio al primer ministro marroquí cuando mantuvo un encuentro con él en el año 2022, según ha desvelado.

Feijóo ha vuelto a insistir en el espionaje de Pegasus como causa de la actitud adoptada por el Gobierno. "¿Hay un antes y un después de Pegasus? Respuesta: sí. ¿Hay una indolencia por parte del Gobierno desde el año 2021? Por supuesto. ¿Hay una falta de rigor del Gobierno desatendiendo los informes de extranjería? Por supuesto".