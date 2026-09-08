Un acuerdo bilateral de 1992 recoge la devolución de los invasores pero Marruecos lo ignora y Sánchez también

José Luis Corcuera, quien fuera ministro del Interior español entre 1988 y 1993, y su homólogo marroquí de entonces, Driss Basri, firmaron el 13 de febrero de 1992 un convenio de readmisión de personas en situación irregular que ha tenido escaso recorrido en el pasado y que ha sido ignorado por completo tras la entrada masiva de inmigrantes —más de 80.000 invasores, en menos de 48 horas— registrada entre los días 30 y 31 de julio en Ceuta.

Si ha habido un momento desde su entrada en vigor en el que hubiera sido útil para España era precisamente para evitar que miles de esos ilegales —entre 5.000 y 10.000— se quedaran en la ciudad autónoma, ocupando sus espacios públicos e impidiendo que los vecinos desarrollen su vida con normalidad. Previsiblemente, Marruecos habría puesto todas las trabas posibles a las readmisiones —como ha hecho hasta ahora—, pero Pedro Sánchez ni siquiera lo intentó.

El denominado 'Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente', corregido con fecha 30 de mayo de 1992 por una errata en el texto, se producía —supuestamente— "en el marco de la cooperación instaurada" entre ambos países y "los lazos históricos que unen a los dos pueblos" para responder a una "preocupación común".

El objetivo del convenio no era otro que el de "coordinar los esfuerzos destinados a poner fin al flujo migratorio clandestino de extranjeros entre España y Marruecos", según reza el preámbulo del texto. En el primer capítulo, recoge la readmisión de nacionales de terceros países —previa "petición formal" del Estado requirente— siempre que se demuestre estos han accedido ilegalmente a través de la frontera del Estado requerido.

El segundo punto fundamental del acuerdo es que el Estado que presenta la solicitud de readmisión debe hacerlo en los diez días posteriores a la entrada ilegal, haciendo constar "todos los datos disponibles relativos a la identidad, a la documentación personal eventualmente poseída por el extranjero y a las condiciones" en las que accedió al territorio del requirente.

Un requisito que Marruecos ha usado para rechazar solicitudes a su antojo durante todo este tiempo, pero que además habría sido imposible de realizar con los medios de los que se disponía en Ceuta después de la invasión. Con un único ordenador para las filiaciones y sin refuerzos de efectivos durante varias semanas, mientras el presidente del Gobierno —recordemos— se encontraba de vacaciones en La Mareta (Lanzarote).

Una muestra más de la falta de colaboración real contra la inmigración ilegal por parte de Marruecos es que el acuerdo, aunque se aplica provisionalmente desde el mismo día de su rúbrica en Madrid, no entró en vigor oficialmente hasta el 21 de octubre de 2012 —10 años más tarde—, cuando las partes contratantes notificaron "el cumplimiento de los requisitos constitucionales para su ratificación".

El rechazo en frontera falló

La principal herramienta del control de la inmigración irregular que llega desde Marruecos es el rechazo en frontera, que en la invasión del 30 y 31 de julio fue imposible aplicar por varios motivos. El primero es que buena parte de la masa de los ilegales accedió a nado a territorio español, lo que —desde la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de marzo— obliga a la apertura de un expediente individualizado a cada una de las personas interceptadas en el mar.

Los agentes que vigilaban la frontera no pudieron hacer más que ayudar a los que estaba peligro, dentro del agua, y dejarlos pasar. Desde el lado de Marruecos, las fuerzas de seguridad no hicieron nada para impedir su salida. Esto generó una situación de caos de tal calibre en la playa del Tarajal que la otra parte de las personas que estaban preparadas para entrar en avalancha aprovecharon para acceder a pie por el espigón.

El grupo era tan numeroso y los medios —tanto de efectivos como de materiales— con los que contaban Policía y Guardia Civil tan escasos que no era viable frenar a la marabunta que se abalanzó sobre ellos, como vienen denunciando sindicatos y asociaciones de profesionales de ambos cuerpos en este periódico desde el mismo 30 de julio.

"Con 70 agentes y siete embarcaciones" frente a más de 80.000 personas, "no había ninguna alternativa que contemplar", explicó a Libertad Digital el secretario de relaciones institucionales de la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC), Diego Madrazo. "Se hizo lo único que se podía hacer, que era salvar las vidas que fuese posible con los medios que teníamos", añadió. "Fue un desbordamiento absoluto de un dispositivo que nunca debió estar tan desnudo".

¿Qué podía hacer el Gobierno?

Una vez que el rechazo en frontera no fue posible, el Gobierno español podía haber exigido la aplicación del mencionado convenio de readmisión de inmigrantes en situación irregular, incluso haber acordado —como contempla su texto— un marco extraordinario para las expulsiones, dado el volumen de los ilegales que entraron en avalancha.

Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se conformó con que en los días posteriores de la invasión se marchara aproximadamente el 90% de los que habían entrado, permitiendo que se quedaran más de 5.000 —se cree que la cifra podría alcanzar los 10.000—. Un número muy superior al que puede asumir una ciudad como Ceuta, que cuenta con una población aproximada de 83.000 personas.

Se habilitaron espacios para los inmigrantes en las lomas, después se fueron ampliando y se destinaron más emplazamientos —como La Hípica— a la acogida de inmigrantes. Pero sigue sin haber suficiente espacio para los invasores. Así que mantienen okupadas las playas, los parques, las plazas y las aceras de muchos barrios de la ciudad, especialmente de la periferia, haciendo la vida imposible a los ceutíes.

Sánchez también podría haber optado por suspender temporalmente la tramitación de las peticiones de asilo para los inmigrantes ilegales que entraron en avalancha en Ceuta, como hizo Grecia en el verano de 2025, con el visto bueno de la UE, ante la llegada de más de 20.000 inmigrantes irregulares procedentes del norte de África. El Parlamento heleno determinó que estos fuesen detenidos, encarcelados y devueltos a sus países de origen o tránsito.

A la vista de estos datos registrados en la ciudad autónoma a finales de julio, cabe pensar que Europa vería con buenos ojos que España adoptara una posición similar, como pidió el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y respaldó el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos. "Está más que justificada", aseguró alegando que Marruecos es un país seguro y sus habitantes no son susceptibles de estar bajo asilo.