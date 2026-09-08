Vivas culpa a Marruecos de la invasión desde Bruselas y pide ayuda: "Si naufraga Ceuta, naufraga Europa"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha comparecido en una rueda de prensa desde Bruselas, antes de reunirse con varias autoridades europeas para abordar la crisis de la ciudad. Lo ha hecho junto al presidente de la Comisión LIBE, Javier Zarzalejos, en una sala repleta de medios internacionales, donde ha señalado a Marruecos como responsable de la invasión, idea que ha repetido en varias ocasiones.

"Lo ocurrido fue posible gracias a la participación de Marruecos o a su consentimiento", ha denunciado, siendo consciente de la "gravedad" de su afirmación. "Marruecos mantiene una actitud de hostigamiento permanente a nuestra ciudad, pretende la asfixia de nuestra ciudad y el acoso y derribo de Ceuta y Melilla", ha advertido.

Vivas ha apelado a la UE para que lleve a cabo un refuerzo de medios y efectivos en la ciudad, y garantice su presencia permanente, dada la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez. En sus reuniones con el comisario de Migraciones, Magnus Brunner, o la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, les trasladará la necesidad de conceder a Ceuta y Melilla un estatus especial que garantice su seguridad y prosperidad económica.

Después de denunciar la difícil situación que atraviesa la ciudad, con un número de inmigrantes todavía desconocido pululando por las calles, Vivas ha descrito el problema social que afrontan: "Los ceutíes están abatidos, se sienten invadidos y abandonados. Marruecos ha conseguido que la moral de los ceutíes se haya minado", y "poner en evidencia que la frontera está en sus manos", ha dicho.

El riesgo de Marruecos para toda Europa

"Si naufraga Ceuta, naufraga España y naufraga Europa", ha advertido a los presentes, apelando a la necesidad de que la UE se implique en la resolución de la crisis. El presidente ceutí reclama, incluso, a las autoridades europeas que "insten al Gobierno" a poner los medios necesarios para afrontar la situación.

Su comparecencia ante los medios se produce en medio de las reticencias del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que envió rápidamente al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a mantener encuentros similares a los de Vivas en el mismo día que es recibido en Bruselas. Un intento por imponer su 'relato' frente al del presidente de Ceuta, muy crítico con Marruecos y el Gobierno central.