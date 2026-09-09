Una asociación socialista contra Sánchez

La conformación de diferentes gobiernos socialistas con los comunistas, los restos de los terroristas de ETA, los nacionalistas vascos y los separatistas catalanes, como es sabido en el mundo entero, ha dado lugar en España a un régimen político de corte autoritario. Es conocido por el nombre sanchismo y figura ya como materia de estudio en las Facultades de Ciencias Políticas más reputadas de Europa y América. Entre los totalitarismos blandos del siglo XXI, el sanchismo figura en los primeros lugares con todos los derechos, sin duda alguna, adquiridos durante los últimos ocho años en el poder. En ese tiempo ha ocupado, dominado y domesticado no sólo las instituciones del Estado de Derecho, sino que también ha perseguido con saña y delectación todo lo que pudiera hacerle oposición.

El catálogo de fechorías del sanchismo contra la democracia es infinito. Algunas de sus maldades aún están por descubrir, pero las sospechas, después de sus últimas actuaciones al servicio de Marruecos, se conocerán más pronto que tarde. Muchas y variadas han sido, en efecto, las consecuencias de este apaño político entre socialistas, comunistas y separatistas, pero nadie negará que una de ellas está a la vista de todos: el autoritarismo es la principal seña de identidad del socialismo-separatista en el poder. El sanchismo, sí, es otra forma de autoritarismo.

En este contexto cuasi dramático del Estado de Derecho en España, sea bienvenida la nueva Asociación para el Consenso Social y la Democracia de viejos dirigentes y cargos socialistas para defender lo poco que queda de Nación política y Estado democrático, pero, por favor, no hablen de deriva autoritaria, sino de cómo salir del autoritarismo impuesto por los gobiernos de Sánchez; por favor, amigos de la Asociación para el Consenso Social y la Democracia, muéstrense como lo que son: personas represaliadas por el partido del Gobierno de Sánchez. Preséntense, por favor, como una asociación surgida de los efectos del régimen autoritario de Sánchez. Eso les da credibilidad a ustedes y confianza en su proyecto a quienes les observamos. Ahí reside su principal señal de identidad política. No confundan, pues, causas con efectos.

Sí; sean honestos y reconozcan explícitamente que ustedes no vienen a detener la deriva autoritaria del sanchismo, sino que son efectos de autoritarismo socialista. Porque, precisamente, ahí está contenida toda la agenda de su asociación, ayuden a levantar acta de los cientos de atentados contra la libertad llevados a cabo por el sanchismo, empiecen por el penúltimo, la traición del Gobierno a España por la invasión de Ceuta. Restriéguenselo por la cara al gobierno de Sánchez. Convoquen ya una protesta. Pasen a la acción. Está bien el decálogo de principios de la nueva asociación, pero quedará en nada si no está vinculado a un discurso claro y distinto de cómo sacar del poder al principal responsable del régimen autoritario. Porque en sus fracasos pasados residen sus actuales fuerzas, muéstrenlos con crudeza a la sociedad civil que será, al fin, la única que les premiará o castigará en el futuro.

La Asociación para el Consenso Social y la Democracia, que surge para actuar como un ente o sujeto político reconocido legalmente, sólo tendrá viabilidad si reconoce, desde el principio, que España no está en una deriva autoritaria sino que viven en un régimen autoritario. Y esto no es una cuestión de palabras sino de hechos, de acontecimientos y sucesos que, desde que llegara Sánchez al poder por la vía de la desestabilización del sistema, se ha consumado en la negación permanente de las evidencias. Cuando en un régimen político tienen que demostrarse las obviedades, no lo duden, ese régimen es autoritario. Ejemplo es la invasión de Ceuta. El mundo entero reconoce que hemos sido invadidos por Marruecos, pero…; en fin, la asociación de personas "históricas" del PSOE no tiene otro camino que la denuncia constante del autoritarismo sanchista. No hay regeneración posible sin la expulsión de Sánchez del poder. En todo caso, bienvenida sea la nueva asociación, trae un poco de aire fresco, y deja claro que lucha por la defensa de la Monarquía Parlamentaria, la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes.