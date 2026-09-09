El Supremo suspende la alteración sanchista del censo electoral

Pedro Sánchez sabe mejor que nadie que si convocara ahora las elecciones no solo las perdería —cosa que, conviene recordar, ya pasó en los pasados comicios celebrados en 2023— sino que ni siquiera podría conformar ya una mayoría "Frankenstein" como la que le aupó a La Moncloa y le sigue manteniendo en la poltrona dada la negativa de sus heterogéneos socios de investidura a apoyar una moción de censura del PP. Esa es la única la razón —y no otra— por la que Sánchez no las convoca. Y es que la única esperanza del felón que preside el gobierno de España de poder seguir "más allá de 2027", tal y como reiteradamente ha dicho que es su pretensión, radica en que una aplicación fraudulenta de la ya de por sí criticable Ley de Nietos amplíe para entonces el Censo Electoral de Residentes Ausentes lo suficiente como para hacer realidad los sondeos del CIS —único organismo demoscópico que pronostica una victoria electoral del PSOE— y desmentir al resto de encuestas que pronostican que la suma de escaños de PP y Vox otorgarían a ambos partidos una holgadísima mayoría absoluta.

Aun cuando sea dudoso que Sánchez lograra con esta ilegal y artera maniobra alterar dicho Censo electoral hasta el extremo de poder evitar la clamorosa derrota que pronostican al PSOE todos los sondeos independientes de este país y que ya ubican a PP y Vox por encima de los 200 escaños, lo cierto es que fue el gobierno de Sánchez el primero en percatarse en 2023 lo decisivo que ya había sido y aun más podría llegar a ser en el futuro el voto de los españoles no residentes, censo que ya ha ganado 411.000 electores respecto a las generales de 2023 y que se ha disparado desde la aplicación de la Ley de Nietos y en estos momentos podía alterar hasta 23 escaños en unas generales.

El Tribunal Supremo ha acordado este martes, sin embargo, suspender las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes derivadas de la aplicación de esta mal llamada Ley de Nietos. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal estima así la medida cautelar solicitada por VOX y Iustitia Europa que sostuvieron que el Gobierno preparaba un "fraude masivo" en las próximas elecciones.

Aunque la resolución no entra en el fondo del asunto y acuerda que se siga adelante con los trámites previstos en la ley, dictamina que quede en suspenso el ejercicio del derecho a voto a los nuevos inscritos mientras se resuelvan los recursos contra la reforma legal y añade que, en el caso de quienes ya estuvieran inscritos, "se suspenderán los efectos electorales de la inscripción en dicho Censo".

Bien está que el Supremo suspenda lo que con acierto Feijóo calificó de ejercicio de "ingeniería electoral". Más aun si tenemos presente que a lo que asistíamos, más que a la aplicación de la ya de por si cuestionable Ley de Nietos, es a la adulteración de la misma por una instrucción del Ministerio de Justicia, fechada después de aprobarse la norma, por la que se permite que se nacionalicen y se le otorgaba el derecho de voto a todos los extranjeros con un padre, un abuelo, un bisabuelo o incluso un español emigrado; instrucción firmada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente.

Nadie sabe cuánto durará esta suspensión cautelar, pero lo que todos deberíamos saber ya es que, con la pretensión de otorgar la nacionalidad española y, más concretamente, el derecho de voto a tal cantidad de extranjeros que no viven ni tributan en España y que, por lo tanto, ni les afecta ni les va a afectar su futuro gobierno, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no perseguía ni persigue otra cosa que adulterar el futuro pronunciamiento electoral de los españoles que sí que viven y tributan en España y están sometidos a la acción de su presente y futuro gobierno. Y eso no es reconocer la nacionalidad española a quienes tuvieron que huir del país por una dictadura instaurada en 1939 sino adulterar la ya dañada pero todavía vigente democracia española.