El Gobierno tacha de "desleal" a Vivas y acusa al PP de mantener vivo el conflicto de Ceuta "porque les beneficia"

El Gobierno se aferra a su tesis de que nadie alertó de la entrada masiva de ciudadanos marroquíes en Ceuta. Moncloa pretende ahora apuntalar su versión con la publicación de los cuarenta informes previos al asalto de la frontera de los pasados 30 y 31 de julio. El Ejecutivo asegura que dará a conocer "todos" los documentos, pero fuentes gubernamentales no descartan que la desclasificación termine siendo parcial.

La clave está en el periodo elegido por Moncloa. El Gobierno centra la revisión en la información disponible hasta el 1 de agosto, lo que dejaría fuera precisamente la documentación relativa a la gestión de la crisis inmediatamente posterior a la entrada masiva. La previsión del Ejecutivo es que ninguno de los informes manejados comprometa la seguridad nacional. Si finalmente apareciera documentación que pudiera afectar a esta materia, el Gobierno sostiene que será trasladada a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

En cualquier caso, y pese a la situación que atraviesa la ciudad autónoma, el Gobierno mantiene el pulso y redobla sus ataques contra el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas, al que tacha de "desleal" por mantener su negativa a instalar un campamento de inmigrantes en el puerto. Moncloa carga contra el principal partido de la oposición, al que acusa de estar "estirando el chicle" para comprobar "hasta dónde embarra" el asunto, mientras sostiene que el PP está más pendiente de explotar políticamente la crisis que de pensar en Ceuta.

En el Ejecutivo admiten que esta situación "beneficia" al PP y, por ello, mantienen la pugna política y sitúan el enfrentamiento con los populares por delante de la asunción de responsabilidades mientras mantienen que los ceutíes sufren "inseguridad subjetiva", tal y como sostuvo este martes el ministro Fernando Grande Marlaska, que, tras una breve rueda de prensa, abandonó el lugar en un furgón policial en lugar de hacerlo en un coche oficial.

Con la primera sesión de control del curso político y un pleno que previsiblemente estará centrado en la avalancha migratoria de Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se aferrará a exculpar a Marruecos mientras en el Ejecutivo miran con recelo la investigación judicial que instruirá la magistrada María Tardón, a la que acusan de ser "imparcial".