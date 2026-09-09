El conflicto social es el plan

Sánchez no ha tomado una sola decisión como presidente del Gobierno fundada en el interés nacional. Siempre lo ha hecho en interés propio. Bajo esta premisa es como debe interpretarse su gestión de la crisis de Ceuta.

Conservar el poder es lo primero y eso solo se logra ganando elecciones. Naturalmente, eso exige políticas electoralistas, desde elevar las pensiones y subsidios hasta subir los impuestos, para tener con qué alimentar a la clientela. La política exterior de moralina, contra Israel, Estados Unidos y hasta la Unión Europea, por mucho que perjudique a España, ayuda a lavar la conciencia de los votantes socialistas que puedan avergonzarse de la corrupción de su partido. Se trata de que, aunque reconozcan que los suyos roban, puedan seguir votándoles diciéndose que los otros roban más y encima abandonan a los gazatíes.

En este contexto donde todo se hace con perspectiva electoral, lo de Ceuta no encaja porque la torpeza con la que se está manejando resta votos, tal y como revelan las encuestas. Algunos explican que las leyes no permiten hacer otra cosa y que Marruecos puede hacernos mucho daño. Son tonterías. Las leyes se cambian e incluso se desobedecen, como tantas veces hizo este Gobierno cuando le convino y nosotros podemos hacerle más daño a Marruecos que Marruecos a nosotros. Los más concluyen que la sumisión de Sánchez se debe a que está siendo objeto de chantaje por Rabat. El hecho de que su teléfono fuera pirateado abunda en esta explicación. Es muy probable que alguien tan falto de escrúpulos como Pedro Sánchez tenga en su pasado mil cosas con las que ser extorsionado. Pero Mohamed VI también puede ser chantajeado, y de qué manera. En cualquier caso, no hay explicación para que no se haga nada de lo mucho que se podría, sin necesidad de ofender a Marruecos. Por ejemplo, cambiar la ley para devolver a los menores sin necesidad de que el reino alauí asuma los compromisos que exigen hoy nuestras leyes, tal y como Mohamed VI ofreció. Tiene que haber algo más.

La mal disimulada satisfacción con la que el Gobierno habla de "crisis humanitaria" permite sospechar que la inacción criminal tiene el propósito de que todo desemboque en un conflicto social. En él, los buenos serán los indefensos inmigrantes, culpables tan solo de buscar un futuro mejor, y los malos serán los ceutíes, respaldados por la España xenófoba. El Gobierno espera que, si se ve "obligado" a emplear a la Policía y al Ejército para proteger a los inmigrantes de quienes nunca votarán al PSOE, el electorado socialista se movilizará, algo que según ellos bastaría para que Sánchez resista. El presidente está por supuesto jugando con fuego y no es en absoluto seguro que, aunque la violencia se desatara, eso vaya a beneficiarle. Pero, siendo ya responsable por omisión de los muertos de la dana y por negligencia culpable de los de Adamuz, ¿qué más le da serlo de unos cuantos más en Ceuta?