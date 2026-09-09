Estados Unidos también avisó de la invasión de Ceuta

"Los servicios secretos de Estados Unidos detectaron un flujo migratorio inusual en los días previos" al asalto masivo de inmigrantes a Ceuta, registrado entre los días 30 y 31 de julio, "y se notificó a los servicios de Inteligencia españoles". Eso es lo que el Departamento de Estado estadounidense ha trasladado al periodista de NTN24 Roberto Macedonio, que se encuentra desplazado en Washington, según ha revelado en el programa Código 10.

EXCLUSIVA | EE.UU. alertó del riesgo de invasión. Según el periodista Roberto Macedonio, los servicios de inteligencia americanos avisaron al CNI de una posible invasión a Ceuta. 🔴 #Codigo10 en @cuatro con @Nacho_Abad y @davidalemantv

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"Hay comunicación constante entre ambos servicios de Inteligencia dado que, tanto Estados Unidos como España, son países de la OTAN", señala el equipo de Marco Rubio. "Cuando detectan que algo así puede ocurrir, esa información la ponen a disposición del CNI" y "ahora hay un mayor monitoreo" habría asegurado además a Macedonio una fuente del Departamento de Estado tras confirmar que el Gobierno de Pedro Sánchez no hizo nada para evitar la invasión.

Culpa a Sánchez

"Respecto a la soberanía de Ceuta, la respuesta oficial" de Estados Unidos, que el periodista ha leído literalmente de la comunicación que ha recibido por parte del Departamento que dirige Rubio durante la conexión con el programa de televisión español, es que "Estados Unidos está al lado del pueblo de España frente a esta flagrante violación de su soberanía y de los derechos humanos".

Eso sí, Washington culparía de lo sucedido a las políticas de Pedro Sánchez. "Este incidente inaceptable es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del Gobierno español para facilitar y promover la inmigración ilegal masiva hacia Europa", reza el texto del mencionado comunicado del equipo de Marco Rubio. "Ni a los servicios de Inteligencia españoles ni a países extranjeros", apostilla Macedonio.

Trump no cuestiona la soberanía

El periodista desplazado en Washington asegura que "no hay discusión sobre la soberanía de Ceuta" en la Casa Blanca y que, en contra de lo que se ha especulado con motivo del acercamiento entre EEUU y el reino alauí, Trump no quiere que las ciudades autónomas españolas estén en manos de Mohamed VI.

Macedonio —que hablaría periódicamente con fuentes cercanas a Donald Trump— ha destacado que el mandatario norteamericano defiende que "la soberanía de Ceuta y Melilla debe ser siempre española" pese a su amistad con Marruecos. Así se lo habría transmitido una persona "absolutamente cercana" al presidente estadounidense.