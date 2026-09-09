La juez detecta redes que divulgaron la complicidad marroquí: "La policía lleva su ropa normal, la gente va de camino"

Marruecos es una dictadura. El control policial y de las redes es obvio. Pues bien, con ese contexto, la Audiencia Nacional ha detectado redes que divulgaron la complicidad marroquí en la invasión de Ceuta. Algunos de los mensajes no dudaron incluso en anunciar el papel de los policías de Mohamed VI, sin uniforme y permitiendo la entrada en España: "La policía lleva su ropa normal y la gente está de camino a Castillejos. Todas las ciudades de Marruecos están aquí".

El repertorio de frases del auto de la juez Tardón sobre la invasión de Ceuta no deja lugar a dudas. Frases demoledoras para Pedro Sánchez porque confirman la existencia de "una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución".

Avanzan que "del examen provisional de los hechos se deduce que el delito tiene una intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial" por medio de una "violación masiva de la soberanía territorial de España". Señalan con rotundidad que "se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos".

Los mensajes previos a la entrada

Es más, hasta con una celebración del propio rey Mohamed VI: "La referencia a la fecha de la festividad del Día del Trono como el momento de la entrada masiva. En los días previos a la entrada pudieron localizarse mensajes como: "Habrá ataques desde el mar y desde El Kriay, a través del bosque y por Bab Khemis", evidencia ratificada, también, "a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos".

Pero, por si fuera poco, la juez Tardón de la Audiencia Nacional ha detectado ya mensajes en redes que apuntaban a la difusión del mensaje de complicidad de los propios agentes marroquíes. "Durante la movilización masiva de personas que entran en Ceuta, en un momento concreto y por un lugar concreto, de una forma que, como se referirá seguidamente, revela oleadas de diferente intensidad y perfil, que provocan un colapso de las capacidades de respuesta por parte del sistema de control fronterizo español y una violación masiva de la soberanía territorial de España. Esta movilización tiene también otros dos elementos a tener en cuenta: una salida relativamente ordenada y de gran volumen, y otro grupo de inmigrantes cuyo número, sin cuantificar aún, pero que es de una entidad considerable y que permanecen en Ceuta", señala la juez.

Y detalla que, "en este momento, los mensajes en RRSS se generalizan en todas las aplicaciones simultáneamente, pasando a temáticas de actualización de la situación en la frontera y llamamientos a aprovechar urgentemente la ocasión: "Han abierto la puerta esta mañana", "Mañana, si Dios quiere, habrá asalto de nuevo", "El asalto, el asalto, Allahu Akbar! Noche de asalto, el último que apague la luz", "Hermanos, bajad, la aduana se ha abierto"". Y un mensaje en concreto no dudó en explicar el papel de los agentes de Marruecos: "La policía lleva su ropa normal y la gente está de camino a Castillejos. Todas las ciudades de Marruecos están aquí".

Para colmo, "después de la entrada masiva, se producen diversos efectos posteriores de desestabilización en el sistema de capacidades de respuesta de España que están aún en evolución y se proyectan en diferentes planos (Seguridad Pública, Sanidad, Servicios Sociales, Defensa, etc.), otros efectos de perfil internacional o geopolítico, efectos en política interna sustentados y amplificados con algunos casos de desinformación/contranarrativa, etc". Y todo perfectamente organizado.