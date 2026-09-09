Moncloa niega el aviso del CNI: "En ningún momento envió un aviso o alerta formal"

Pese a las evidencias, Moncloa mantiene su tesis. El Gobierno sostiene que no fue avisado de la entrada masiva de inmigrantes registrada los días 30 y 31 de julio. Una versión que choca frontalmente con los mensajes ahora desclasificados, que revelan que el CNI ya había advertido el día anterior sobre la magnitud de la movilización.

La publicación de estos documentos no ha hecho más que poner en cuestión la versión mantenida insistentemente por el Gobierno, que ha negado que el CNI o cualquier otro servicio de información le avisara con antelación de lo que iba a ocurrir. Una tesis que ha defendido el propio Pedro Sánchez este miércoles, en una entrevista en TVE, donde ha admitido que los informes disponibles habían detectado un "ligero pico" de presión y ha reconocido que había avisos que hablaban de cientos de personas, pero sostuvo que no permitían anticipar una entrada de las dimensiones que finalmente se produjo.

La realidad que reflejan los mensajes conocidos es muy distinta. En las comunicaciones entre agentes del CNI y la Delegación del Gobierno ya se advertía del enorme alcance de la convocatoria en redes sociales. "Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión".

Pese a ello, para el Ejecutivo aquella información no constituye una alerta sobre una posible llegada masiva. "Esa información sobre actividad en redes no conllevó en momento alguno una alerta concreta", sostiene el Gobierno, que insiste en que el CNI "no envió ninguna alerta formal" y que la Inteligencia se limitó a transmitir datos de convocatorias ya "conocidos", además de comunicar los hechos mediante "whatsapps ambiguos a un cargo menor".

Moncloa va todavía más lejos en su defensa de esta tesis. "En ningún momento el CNI envió un aviso o alerta formal a su cadena de mando ni a miembro alguno del Ejecutivo por ninguna vía". "Un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no se limita a mandar un WhatsApp ambiguo a un cargo menor: lo eleva. Esa es su responsabilidad y su competencia", culmina la nota enviada por Moncloa.

Mientras tanto, Pedro Sánchez ha evitado cualquier atisbo de autocrítica por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta. Lejos de asumir responsabilidades, el presidente incluso ha reivindicado su derecho al descanso y haber permanecido de vacaciones durante el mes de agosto, pese a la gravedad de la crisis desatada tras la entrada masiva.