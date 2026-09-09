Burros, pero concienciados

El último informe PISA constata la crisis de la educación española en términos comparativos respecto al mundo civilizado, y eso que las pruebas ya se elaboran con abundante ingeniería procedimental para maquillar las dimensiones del fiasco.

En pocas palabras, los alumnos españoles apenas saben leer o hacer operaciones matemáticas sencillas. Su desempeño en ciencias es igual de lamentable, lo que da forma a un triple fracaso en conocimientos troncales que constituyen la base imprescindible para desempeñarse en el futuro en el ámbito laboral. Si a los 16 años no entiendes lo que estás leyendo, no eres capaz de resolver un problema sencillo, y te resultan completamente ajenos los principios científicos elementales, estás condenado, salvo sorpresa mayúscula, a desempeñar trabajos poco cualificados. Por tanto, lo que indica el informe PISA no es solamente que la educación española es un fracaso. Es también la constatación de la profunda desventaja con la que parten nuestros estudiantes respecto a los de otros países donde la formación académica sí se toma en serio.

La psicopedagogía, el elemento transversal que inspira a la educación española, es una plaga del demonio que ha devastado la excelente educación pública, sustituyendo el esfuerzo y la disciplina en el aprendizaje de las competencias básicas por una interpretación festiva del hecho educativo, en virtud del cual todos aprenden a aprender, incluidos los maestros, muchos de los cuales fungen de interinos porque en las oposiciones palmaron a consecuencia de sus numerosas faltas de ortografía. El informe PISA se limita a constatar ese fracaso del que los jóvenes solo son las primeras víctimas. Bastante hacen los chiquillos con no rebuznar.

Las reformas educativas de la izquierda realmente existente, la única que tiene derecho a decidir sobre la enseñanza pública en España, han destrozado un sistema que funcionaba con cierto grado de excelencia hasta que los psicopedagogos se hicieron cargo del cotarro. Desde entonces, el drama es cada vez más doloroso, pero los responsables insisten en que eso es porque sus recetas no se han aplicado con la debida intensidad.

La consecuencia es que los jóvenes españoles son los más incultos de la OCDE, pero el descenso a los infiernos de la burricie no ha finalizado aún. A cambio, el sistema educativo introduce como contenidos obligatorios asuntos como la ideología de género o el cambio climático, dos de las grandes cuestiones que la izquierda utiliza en las aulas para fabricar futuros votantes.

Pero los psicopedagogos son tan malos enseñando (también lo suyo) que provocan un rechazo espontáneo entre las masas de jóvenes a las que pretenden adoctrinar. La respuesta de la juventud discente a las insinuaciones académicas de los docentes es mandar al carajo toda esa farfolla para desesperación de la izquierda gobernante, que ve cómo las aulas se sumergen en el fascismo, que es como los rojos llaman a todo lo que escapa a sus dictados.

Habrá que cambiar el modelo educativo alguna vez cuando mande la derecha, aunque eso suponga que las calles ardan durante semanas por la agitación de los liberados sindicales y las mareas verdes de las distintas comunidades autónomas, convertidas en arietes de vagos vocacionales contra cualquier cosa que propongan los demás, aunque se trate de tímidas reformas para mejorar la hecatombe en que los suyos han convertido a la educación.

No se trata solo de poner fin al sanchismo, si es que alguna vez nos vemos libres de semejante maldición. Hay que fumigar con napalm todas sus leyes y volver a una interpretación sensata de la política que permita que la sociedad vuelva a respirar con cierta libertad. El PP gobernando en solitario no parece la mejor garantía de que algo así vaya a suceder en el futuro inmediato. Menos aún con un líder que, cuando gobernaba en su región de origen, se distinguió por su apoyo a la mayoría de disparates izquierdistas e identitarios de la oposición local.