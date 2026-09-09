Recuperar el castigo por el bien de los alumnos

Sólo la aplicación implacable de un sórdido plan criminal puede explicar que los adolescentes no sepan leer, no sepan matemáticas y no sepan ni atarse los cordones sin riesgo de autolesionarse. Los datos del informe PISA sobre el nivel educativo en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) muestran un deterioro de la instrucción pública tan alarmante como irreversible, salvo que se recuperen los elementos tradicionales de cualquier enseñanza que se precie: castigos, deberes, exámenes y repetir curso.

Se trata de un programa muy drástico y que provocaría el rechazo en primer lugar de los alumnos, pero también el de muchos profesores que prefieren tratar a los chicos como colegas en vez de como discípulos. Y tratarlos con cuidado para evitar que se enfaden, ya que no hay nada que cotice menos en la sociedad actual que la autoridad de un maestro. Ni siquiera ellos creen en su autoridad y no hay más que ver las pintas de no pocos en las manifestaciones para acreditar el fracaso del sistema, un sistema que les aupó a la categoría de enseñantes a pesar de sus severas dificultades para hacer la "o" con un canuto.

El asunto viene de muy atrás. El exdiputado de Ciudadanos Antonio Robles fue profesor de Filosofía en institutos de enseñanza media en Cataluña y ya en el año 2000 alertaba en un artículo publicado por El Periódico en términos muy parecidos a los que se emplean actualmente para resaltar el drama de la educación. "En cuanto padres y alumnos se han percatado de que nadie puede obligarles a repetir curso aunque suspendan todo —escribía Robles—, la apatía, el desinterés y la irresponsabilidad se han adueñado de nuestros escolares. ¿Por qué habrían de hacer los deberes, estudiar fórmulas enrevesadas o leer y comprender a Shakespeare? La TV, el discman, el teléfono móvil y mil oportunidades más y mucho más interesantes adulan su vida sin pedirles nada a cambio; ni siquiera el dinero para comprarlo o alimentarlo, de eso se encargan sus padres".

Líneas después resumía así la cuestión: "El actual sistema educativo ha marginado los contenidos y desautorizado el esfuerzo. El resultado ha sido el desprecio del saber y la generalización de la irresponsabilidad. De tanto querer proteger al alumno de baremos cognoscitivos que pudieran humillarlo y marcarlo fatalmente a edades inadecuadas, han logrado convertirlo en un discapacitado psíquico, incapaz de realizar tarea alguna o enfrentarse al más mínimo revés o sacrificio".

Un cuarto de siglo más tarde de la precisa descripción de Robles, la crisis de la educación se ha agudizado hasta límites inauditos cuando hubiera sido posible revertir la situación. De haberse atendido esas y otras alertas, los adolescentes de la actualidad no recibirían una instrucción tan lamentable que sólo les faculta para disputar con los inmigrantes trabajos que no requieren ninguna cualificación.