Seis personajes en busca de Marlaska

En la obra de Luigi Pirandello, seis personajes se presentan en el ensayo de una compañía de teatro para lograr vivir plenamente de la mano de algún autor. Como dice uno de ellos, el Padre, "usted sabe muy bien que la vida está llena de infinitos absurdos, que, descaradamente, ni siquiera tienen necesidad de parecer verosímiles, porque son verdaderos".

Pero no es locura pretender "crear lo verosímil para que parezca verdadero", sino que es la esencia del teatro: "Dar la apariencia de verdadero a aquello que no lo es". ¿Como un juego? No siempre es un juego construir una trama con el fin de que parezca verdadera guiados por el supremo afán de poder. Pero juguemos por ahora imaginando qué personajes podrían buscar a Fernando Grande-Marlaska para reclamar presencia en su papel en la obra que está desmoronando España.

Un ramillete de personajes se presenta de pronto en el gran escenario español, porque la defensa y amparo que de un Marruecos beligerante e invasor de la patria hace un ministro del Gobierno de las víctimas, surca como un meteoro las historias, la de España, la de mundo, la de la literatura; animando a algunas celebridades a reclamar su semejanza con este, nunca grande sino pequeño, muy pequeño y abyecto malhechor, que el Grande es otro, que va a pasar a la Historia como cómplice de una injusticia histórica siendo juez.

¿Cómo llamar si no a un magistrado que cuando ejercía exigía a la fuerza judicial obediencia absoluta a la división de poderes y confidencialidad exquisita de las actuaciones (piénsese en el caso Faisán) y que, ya nombrado ministro, obliga a esas mismas fuerzas a incumplir la Ley, la misma que él contemplaba, para informarle y añadir más poder a su ya potente ministerio? Ahí están los casos del coronel Pérez de los Cobos y de los informes encargados por la jueza Tardón para demostrar que este Marlaska va camino de construirse como una celebridad de la felonía.

Podría dar lugar incluso a una nueva palabra, marlasquear, que lo de la K es un invento para parecer más vasco de lo que puede ser alguien cuya familia procede de Burgos. ¿Qué podría significar marlasquear? Pues la acción de quien miente, menosprecia, sufre de insuficiencia ética y de indecencia moral, que es capaz de traicionarse traicionando y que solo aspira a salvarse de los infiernos que él mismo ha creado.

Por ello, vienen personajes de todas partes reclamando ser tenidos en cuenta en la construcción de quien podría encajar con sus matices. Vienen sin orden pero llegan. Por ejemplo, ahí está Efialtes de Traquis, el que mostró al tirano persa Jerjes el camino para masacrar a los 300 espartanos de las Termópilas. Le sigue Creonte aplastando con su Estado la verdad de la patria de las familias y las ciudades.

Irrumpe Fouché, decano de las metamorfosis políticas hasta llegar a ser encargado de las represiones de un gobierno siendo experto confeccionador de listas negras. Poncio Pilatos reclama su posición de indiferencia ante la verdad. Judas llama a la puerta con un denario de plata que brilla como su legendaria traición. Y maldice Talleyrand, maestro de itinerarios infieles a toda creencia sincera, que anhela ser reconocido en el monstruo resultante.

Pero hay más, y muchos no cabrán en 900 palabras. Vellido Dolfos, "hijo de Dolfos Bellido/, cuatro traiciones ha hecho/, y con esta, serán cinco", insiste en comparecer con otros muchos, desde Bruto a Casio, desde Yago a otro personaje de Shakespeare, Ángelo, "o, vergüenza, vergüenza, vergüenza" de vulnerar la ley para obtener lo prohibido, de Ricardo III, el infame, al Licenciado Cabra, el mezquino, pasando por el conde don Julián, Fernando VII y el gran Inquisidor, eminentes desleales o fementidos.

Como estamos en España, demos preferencia a los nuestros menos conocidos aunque con el mismo derecho, o más si cabe, a participar en la configuración del carácter marlasqueño que ambicionan. Entre otros muchos, llegan los gritos del valleinclanesco Don Latino de Híspalis, un canalla que incita a la muerte a su víctima, Max Estrella, que entrevió la posibilidad de suicidarnos colectivamente. En ello estamos, ayudados por este gobierno.

¿Y qué decir de la troupe de personajes de Ramón Gómez de la Serna que aspiran a ser considerados en el texto final? Por ejemplo, el farsante Armando Vivar, de La Quinta de Palmyra, engañando, traicionando y desertando de toda moral o El caballero del hongo gris, que atendiendo a un sombrero, un cargo, pretendía maquillarse de virtudes cuando bajo su cabeza no había otra cosa que maldad vulgar. Sí, hay más, pero no caben.

La trayectoria de Marlaska atrae a un enjambre de personajes que desean ser incluidos, como rasgos fundantes de una personalidad, en esta obra de teatro que estamos viendo representar en la que la verdad no existe o está ausente (la verdad es Ceuta y su gente, las listas negras, los etarras en la calle, el parentesco de los corruptos o la oscura compraventa de favores) porque se trata de zurcir un puñado de apariencias tal que no se permita que la gran degeneración nacional salga a escena.

Lo de este tipo pasará a la historia de España. Elijan, de entre todos los mencionados u otros aspirantes, a seis que reúnan sus principales andanzas, y tendrán una primera imagen del autor —coautor—, de nuestra desgracia presente.