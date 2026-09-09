Ceuta: el Estado vaciado

Hay gobiernos que se rompen por una votación, por un presupuesto o por un socio parlamentario con exceso de autoestima. Otros empiezan a agrietarse de forma más modesta: por una frase que no encaja. En el Gobierno de Pedro Sánchez, esa frase incómoda viene últimamente de Margarita Robles, que tiene el inconveniente político de hablar a veces como si aún existieran los hechos.

La crisis de Ceuta ha vuelto a mostrar esa anomalía. Robles sostuvo en el Congreso que el CNI había detectado movimiento en la frontera, que había riesgo de un salto masivo y que esa información se había compartido y analizado con las Fuerzas de Seguridad y la Delegación del Gobierno. Marlaska, en cambio, negó que existiera ningún informe que anticipara lo ocurrido el 30 de julio y sostuvo que nadie había previsto algo semejante. En resumen: Defensa dijo que se sabía bastante; Interior dijo que no se sabía lo bastante. El ciudadano, mientras tanto, aprendió que la verdad administrativa va por barrios o, mejor dicho, por ministerios.

La paradoja es formidable. El Gobierno que presume de coordinación consigue que dos ministerios de Estado, Defensa e Interior, ofrezcan versiones difícilmente compatibles sobre una crisis fronteriza. Robles reivindica la labor de los 25 agentes del CNI en Ceuta y afirma que compartieron sus análisis con el Ejecutivo. Marlaska niega la existencia de avisos previos sobre la avalancha. Y la Delegación del Gobierno en Ceuta desmiente haber recibido informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder ese día.

Conviene detenerse en el detalle. Robles no es una diputada anónima en busca de titular, ni una tertuliana recién llegada a la geopolítica. Es ministra de Defensa, juez, miembro del Gobierno desde el inicio de la etapa Sánchez y responsable política del CNI. Por eso su discrepancia no puede tratarse como una indisciplina verbal. Cuando Robles dice que hubo información, que se compartió y que el Gobierno llegó tarde, está llamando a la responsabilidad, tan olvidada por este gobierno.

Ahí está el problema. La política española ha desarrollado una extraordinaria habilidad para transformar las crisis en narraciones. Primero se decide qué debe haber ocurrido. Después se ordenan los hechos para que no estorben demasiado. Si quedan piezas sueltas, se habla de complejidad, contexto, prudencia o desinformación. Pero aparece Robles y comete la imprudencia de sugerir que tal vez hubo avisos, que tal vez se conocía el riesgo y que tal vez se actuó tarde. En un gobierno normal eso obligaría a aclarar la cadena de información. En uno más narrativo, obliga a aclarar quién se ha salido del guion.

Según la prensa, varios ministros estaban molestos con Robles y fuentes del Ejecutivo afirmaban que sus declaraciones "no son la versión del Gobierno" cuando chocaban con La Moncloa o Interior. La frase es deliciosa: no son la versión del Gobierno. No se dice necesariamente que sean falsas, inoportunas o irrelevantes. Se dice algo mucho más moderno: no son la versión. La verdad, al parecer, ya no se comprueba; se coordina.

El asunto tiene una dimensión institucional seria. Ceuta no es una anécdota local, ni un episodio migratorio más, ni una incomodidad estival para ministros sin agenda. Ceuta alberga dentro de sus fronteras todas las capacidades que definen el contenido de un Estado que, de repente se ha quedado vacío si se confirmase la versión de Robles.

La defensa de Robles no exige comprar toda su versión sin matices. También ella puede proteger su perímetro, salvar la actuación del CNI y desplazar el coste político hacia Interior o la Delegación del Gobierno. Los ministros, como los empresarios, gestionan riesgos, previsiones y reputación. Pero incluso admitiendo ese incentivo, su intervención tiene una virtud: devuelve el debate al terreno adulto. Frente a la versión anestesiada según la cual nadie podía prever nada, Robles introduce la posibilidad de que hubiera señales, análisis y decisiones.

Por eso resulta tan revelador que Robles moleste. Molesta porque no encaja con el Gobierno entendido como coro. Molesta porque Defensa suele hablar el idioma de los hechos, no el de los eslóganes. Molesta porque recuerda que Marruecos no es un vecino con cooperación fluida, sino un actor con intereses propios y, en ocasiones, difícilmente compatibles con los nuestros. Molesta porque Ceuta no es una metáfora multicultural, sino una ciudad española en una frontera difícil. Y molesta porque, cuando una ministra dice que se llegó tarde y se actuó mal, rompe la liturgia más importante de la época: la infalibilidad retrospectiva del poder.

Sánchez tiene aquí un dilema interesante. Si corrige a Robles, debilita a una ministra que conserva una autoridad institucional poco frecuente en su Gobierno. Si no la corrige, admite que puede haber ministros con versión propia en asuntos de Estado. Si la cesa, convierte la discrepancia en confesión. Si la mantiene, convive con la anomalía. Es la paradoja perfecta: Robles es incómoda porque fortalece la parte seria del Gobierno y peligrosa porque deja en evidencia la parte teatral.

Al final, Margarita Robles no está haciendo la guerra por su cuenta. O no solo. Está recordando que hay fronteras, inteligencia, amenazas y decisiones que no se arreglan con una comparecencia bien iluminada. En un Gobierno acostumbrado a que todos canten la misma partitura, eso suena a desafine. Pero a veces el desafine no está en quien canta distinto, sino en la orquesta o en un mal director.