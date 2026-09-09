Sánchez, desquiciado por el revés del Supremo a la Ley de Nietos, azuza de nuevo el miedo a la ultraderecha

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arranca el curso político con la mirada puesta ya en la precampaña electoral. Prueba de ello son las tres entrevistas que ha agendado en los primeros compases de lo que será su último año antes de las próximas elecciones generales. En pleno desgaste del Ejecutivo tras la masiva invasión de inmigrantes a Ceuta, Sánchez ha tratado de cambiar el foco y llevar el debate hacia el informe PISA, pese al varapalo, además de atacar a PP y Vox por la decisión del Tribunal Supremo de paralizar el derecho a voto de la Ley de Nietos.

"El PP y la ultraderecha cercenan el voto de miles y miles de españoles", le reprochaba el presidente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le acusaba de "estar pendiente de manipular el censo con la Ley de Nietos, y eso tampoco le va a salir bien". También el líder de Vox, Santiago Abascal, le advertía de que "le ganaremos en las urnas como hemos hecho con la Ley de Nietos", tras la decisión del Alto Tribunal.

El presidente del Gobierno volvió a evidenciar su malestar por la decisión del Tribunal Supremo durante la interpelación del portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El diputado independentista alertó contra los "210 diputados" que las encuestas otorgan a PP y Vox y aseguró que "acabarán con el sistema de pensiones, la educación pública, la sanidad pública y las competencias y representación política de Cataluña, Euskadi y Galicia".

Sánchez aprovechó la intervención para volver a azuzar el miedo a la "ultraderecha" y cuestionar, una vez más, la alternancia política. "La incorporación de Vox a la gobernabilidad y la ultraderechización del PP, lo hemos visto con la Ley de Memoria Democrática (Ley de Nietos), lo que hace es, no es cuestionar la alternancia, lo que hace es abrir las puertas a una involución en todos los ámbitos", decía, en línea con lo que ya afirmó la semana pasada en la cadena SER, cuando llegó a negar a la derecha su condición de alternativa de Gobierno.