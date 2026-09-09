Sánchez no descarta la imputación del PSOE por financiación ilegal y avisa de que defenderá su "inocencia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro que un eventual procesamiento del PSOE por financiación ilegal no tendría consecuencias políticas. "Si nos imputan, iremos a defender nuestra inocencia porque, insisto, no hay financiación irregular dentro del PSOE, por mucho que diga Aldama", ha subrayado Sánchez, que ha vuelto a cuestionar el "eco" que, a su juicio, reciben las declaraciones del comisionista, en contraste con la credibilidad que se otorga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que atribuyen siete delitos. De esta forma el secretario general del PSOE ya rebaja el revés que supondría la imputación a su partido como persona jurídica, pese a que supondría traspasar la línea roja que trazó su socio de Gobierno, Sumar.

De este modo, Sánchez se adelanta a un eventual escenario de procesamiento y deja claro que, llegado el caso, no contempla ceses ni dimisiones en el PSOE. Una afirmación especialmente significativa porque se produce el mismo día en que la gerente del partido, Ana María Fuentes, está citada como investigada en la Audiencia Nacional por el denominado caso Leire.

"Es verdad que estamos viendo cosas sorprendentes en las investigaciones, pero por eso le digo que, si nos imputan, iremos, si es el caso, a defender nuestra inocencia", ha insistido el presidente Sánchez, que ha vuelto a cuestionar las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno, a su partido y a su familia. En este sentido, ha reivindicado la transparencia del PSOE y ha asegurado que el partido ha realizado un auténtico "estriptis", poniendo todas sus cuentas a disposición y sin ocultar información. Sin embargo, ha obviado el requerimiento judicial ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que el pasado 27 de mayo reclamó documentación a la sede del PSOE.

Sánchez no ha dejado de defender la inocencia de su familia y de su partido, y ha hecho lo propio con el que ha presentado como el "faro moral" del PSOE, Zapatero. En este sentido, ha asegurado que quiere contar con su participación en la campaña electoral de las próximas elecciones generales "como siempre", al tiempo que ha reivindicado su "legado político". "Aquí se da credibilidad a un delincuente y no a un representante público que, por mucho que no te guste, es un representante elegido democráticamente y que tiene su derecho a defenderse", ha sentenciado.