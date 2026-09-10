Una durísima Álvarez de Toledo recuerda a Sánchez que España no debe renunciar a la fuerza legítima

"Lo sabían. El CNI alertó el 29 de julio al Gobierno y a Marruecos de un asalto masivo. Marruecos dejó abierta la frontera, el Gobierno dejó indefensa a Ceuta y Sánchez se fue de vacaciones. Un mes a descansar y a mentir, a mentir contra el Estado. No voy a especular sobre las razones de su humillante sumisión a Marruecos. Presumen hoy de amor a los saharauis, pero sí entregaron el Sáhara", ha denunciado la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo este jueves en el Congreso de los Diputados.

La parlamentaria popular ha criticado también al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, diciendo que "tanta condecoración para tan poco coraje y ha añadido que hay que "combatir un mal todavía peor que este Gobierno. La resignación. La idea de que Ceuta y, por tanto, España están condenadas. No lo están. ¿Qué estamos dispuestos a hacer si Marruecos vuelve a invadir Ceuta? El Gobierno ya ha respondido. Nada. Nosotros respondemos todo. Todo lo que un Estado debe hacer para defender su soberanía, proteger su territorio y garantizar sus fronteras".

"Lo que vemos en Ceuta no es una crisis migratoria, es una invasión. No una invasión convencional, una invasión híbrida. Entre quienes cruzaron habrá víctimas, claro. Entre quienes los empujaron, no. Y eso desplaza el debate de la inmigración a la soberanía. La cuestión es muy concreta. ¿Puede consentirse que un Estado extranjero abra una frontera española, lance contra ella 70.000 personas y obtenga a cambio impunidad y ventajas políticas? Rotundamente no", ha añadido Álvarez de Toledo.

Sánchez habla ya a título póstumo. Es un presidente híbrido: Mitad de Marruecos, mitad de España. Un pie en la Moncloa, el otro fuera.@GPPopular pic.twitter.com/ASwihoHfmh — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) September 10, 2026

"Marruecos nos impone un chantaje perverso. O rendidos o desalmados. Quiere hacernos rehenes de nuestros propios principios. Pero el dilema es falso. La piedad no obliga a la indefensión. El derecho no impone la rendición. Se lo decimos a Marruecos con autoridad y sin rodeos. Ceuta y Melilla son España. No se negocian, no se comparten, no habrá cosoberanía. Las amenazas pueden ser híbridas. La soberanía no. Y ninguna agresión obtendrá recompensa política. Al revés, tendrá respuesta. Marruecos entiende perfectamente el lenguaje de la firmeza. El problema es que Sánchez solo le habla el dialecto de la sumisión", ha denunciado Cayetana Álvarez de Toledo.

"Devolución de los asaltantes"

Además, la diputada popular ha exigido la "devolución de todos los asaltantes. Todos. Con expediente individual conforme a la ley, pero todos. Sí, también los menores. Un niño utilizado como ariete sigue siendo un niño. Y precisamente por eso debe volver con su familia. Para protegerlo. Y para que en Rabat tomen nota. Su chantaje no funciona. Ni funcionará jamás. Y no busquen excusas ni materiales ni jurídicas. El Gobierno presumió de tramitar 609.737 expedientes de regularización en dos meses y medio. En Ceuta apenas 1.000 triajes en 40 días. Para regularizar sí hay Estado y para devolver no. No faltan medios. Falta voluntad. Paralicen la regularización masiva y vuelquen esos recursos en Ceuta", ha criticado Álvarez de Toledo.

"¿Y por qué no pelean en Bruselas? Europa ya fijó el criterio cuando Lukashenko lanzó a miles de personas contra Polonia, Lituania y Letonia. Lo llamó por su nombre. Instrumentalización. Y aprobó un reglamento que permite acelerar las devoluciones. Aplíquenlo en España. ¿O es que reservamos las defensas para el Este y la resignación para el Sur? Si cae Ceuta, cae Europa".

"Blindar la frontera. Nos da igual que la ministra de Defensa aplauda o no al presidente. Ninguno de los dos defiende como debe a los militares. Hay que otorgar a los desplegados en Ceuta el carácter de agentes de la autoridad y hacerlo ya. Quien protege al Estado debe estar protegido por el Estado", ha destacado. .

"El señor Sánchez nos ha lanzado ya dos veces la misma pregunta. ¿Y qué habría hecho el PP? ¿Habrían disparado? Con 141 muertos hay que ser muy cínico. Su buenismo mata. Mata y arruina. Señor Sánchez. Si mañana, o el día 20, o dentro de unos meses, Marruecos vuelve a invadir Ceuta, ¿ordenará usted el uso legítimo de la fuerza para defender la soberanía nacional? ¿Sí o no?", se ha preguntado.

Y ha hecho referencia al artículo 8 de la Constitución: "Las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. No es una opinión, es un mandato. ¿También va a incumplirlo? España no es una ONG. Es un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho no renuncia a la fuerza legítima. La ejerce cuando es necesario para defender la ley, la libertad y las fronteras".

El presidente español, ha recordado, "muere por hacerse fotos con Zelenski" en su guerra contra Rusia: "Su doctrina es resistencia para los demás, rendición preventiva para España".

"Sánchez habla a título póstumo"

Para Álvarez de Toledo, Sánchez está ya fulminado políticamente y para probarlo ha recordado a las palabras del presidente en la entrevista en TVE, donde dijo que "Ceuta debe asumir una realidad estructural". Algo que para Álvarez de Toledo suponer condenar a España "al destino que imponga Rabat". "La única realidad estructural es la deserción de un Gobierno terminal. Sánchez habla ya a título póstumo. Es un presidente híbrido. Mitad de España, mitad de Marruecos. Un pie en la Moncloa, otro fuera. Gobierna como quien ya ha hecho las maletas. Con la tranquilidad del que sabe que la factura la pagarán otros".

"Haremos que la pague él. El Gobierno ha intentado desacreditar al presidente de Ceuta. Es su penúltima fechoría. Nerón llamando desleal al jefe de los bomberos. Y a la Policía, los jueces, la Corona, el CNI. Todo el que defiende al Estado acaba en la diana de Sánchez. En la diana del presidente póstumo", ha advertido.

"Yo sí quiero dar las gracias a Juan Jesús Vivas. Y a todos los ceutíes. Hoy la solidaridad no se dirige hacia Ceuta. Viene de Ceuta. De las madres, de los maestros, de los comerciantes, de los niños que van al colegio con escolta. Porque son los ceutíes quienes están sosteniendo nuestra frontera. Nuestro territorio. Nuestro derecho a seguir siendo una nación. Ceuta está defendiendo también a Europa. Con coraje. Ceuta está defendiendo una idea esencial y luminosa. No hay libertad sin orden. No hay convivencia sin ley. Las fronteras no decoran mapas. Aseguran la paz civil", concluyó Cayetana Álvarez de Toledo.