Pedro Sánchez detesta la fruta

Andaba muy preocupado Pedro Sánchez por cómo iba a pasar a la historia apenas estrenado su primer mandato. La anécdota la contó Máximo Huerta, aquel ministro de Cultura que duró seis días en su primer Gobierno. Vista hoy resulta reveladora: Sánchez apenas había empezado a gobernar y ya estaba pendiente del perfil de su estatua.

Puede dejar de preocuparse por la melonada. Pasará a la historia con un expediente de mentiras, arbitrariedades, corrupción institucional, desprecio a la palabra dada y un narcisismo político que la calle ha acabado coreando de la manera más brutal: "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!". Ya apenas puede salir a la calle sin escucharlo, ni hay manifestación donde no se coree su epitafio.

El ripio delata la impotencia y la rabia de un pueblo que asiste impávido a la destrucción de una nación, al deterioro de sus instituciones y al despotismo de "un Gobierno de charlatanes" sin más objetivo que servirse del Estado en lugar de servir a sus ciudadanos. Lo más parecido al secuestro de un Estado por su presidente.

Y cuando ya parecía imposible mayor inmundicia, aprovecha la tragedia de Ceuta para gestionar el avance de la ultraderecha alemana con una letanía insoportable: "El mundo nos mira […] Así llevamos ocho años, y el año que viene… pues... otros cuatro años más". Y encima se pregunta Patxi López en X: "¿Por qué nos odian tanto?". Un profesor de Secundaria se lo aclaró allí mismo con una enumeración exhaustiva de sus vilezas.

Creo que la bofetada de Pablo Motos en El Hormiguero como síntoma de hartazgo colectivo, sazonada a continuación por la parodia de Carlos Latre contra Sánchez han enmarcado la indignación creciente del pueblo español. Ceuta hoy es la metáfora sangrante del mal que ha hecho y sigue haciendo este presidente a la nación española. A la altura del Felón Fernando VII.

Llegados a este punto, no solo hemos de librarnos cuanto antes de este okupa: ha de ser juzgado. No por los delitos de su hermano, de sus ministros o los presuntos de su mujer —eso debe sustanciarse políticamente en las elecciones—, sino por aquello que políticamente podríamos llamar prevaricación política y corrupción institucional. Sobran hechos, aunque no siempre existan figuras penales que los recojan. Y él está en el centro político de todos.

Acabamos de ver cómo durante sus vacaciones paralizó cualquier iniciativa gubernamental para resolver la invasión. Es el dueño y señor, un caudillo con ínfulas donde todos sus ministros están a su servicio. También Margarita Robles. A ver si ahora, por contraste con Marlaska, va a parecer menos cómplice de todos los atropellos acontecidos desde que su Gobierno decidió otorgar la amnistía para conseguir los votos necesarios para su investidura.

El empeño no es fácil. No existe una figura penal llamada corrupción institucional, pero también se corrompe una institución cuando deja de servir al fin para el que fue concebida y se convierte en herramienta de partido, facción o supervivencia personal. Tampoco existe como delito la prevaricación política. Sí existe la prevaricación administrativa, aplicable a autoridades y funcionarios cuando dictan a sabiendas una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Otra cosa son las decisiones estrictamente políticas, que no encajan automáticamente en ese delito.

Pero el problema sigue ahí: ¿hasta dónde puede llegar una decisión política antes de convertirse en abuso jurídicamente perseguible?

Pedro Sánchez convirtió la amnistía en el ejemplo supremo de esa metamorfosis. Sostuvo que no cabía en la Constitución. Hasta que necesitó los votos de Junts, Bildu, ERC, PNV… Lo inadmisible pasó a ser constitucional. Y finalmente el Tribunal Constitucional avaló su núcleo esencial.

Puede que hoy semejante proceder quede amparado por el ámbito de la decisión política. Precisamente por eso habría que revisar los límites. No todo está ni debe estar protegido bajo el paraguas de la "política". El Código Penal castiga a la autoridad que dicta a sabiendas una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Y exige algo más que una mera ilegalidad: arbitrariedad y conocimiento de su injusticia.

El próximo Parlamento debería estudiar los cambios constitucionales y penales necesarios para que ningún político pueda esconder determinados abusos detrás de la naturaleza política de sus decisiones. No para fabricar delitos retrospectivamente ni para encarcelar adversarios políticos, sino para determinar si algunas actuaciones pueden atravesar la línea que separa la indignidad política de la responsabilidad penal. Y, después de esta experiencia —que los padres de la Constitución difícilmente podían prever—, dotar al Estado de mecanismos que impidan repetirla.

La propia Constitución contempla expresamente la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Un presidente no está por encima del Código Penal porque sus decisiones tengan consecuencias políticas.

Por eso, cuando termine el sanchismo, no bastará con cambiar las cortinas de La Moncloa. Habrá que abrir los cajones. Auditar decisiones, expedientes, nombramientos, contratos, órdenes, ceses, presiones y actuaciones administrativas. Separar lo legal de lo irregular, lo irregular de lo arbitrario y lo arbitrario de aquello que eventualmente pudiera ser delictivo.

Pedro Sánchez quería saber cómo pasaría a la historia. Ya la tiene en forma de epitafio.