Sánchez acusa al Supremo del golpe del 36

Se dice que el presidente del Gobierno no tiene palabra, y es cierto. Tiene algo peor. Tiene palabras. Palabras que alguien en su posición no puede ni debe pronunciar. Como las que dijo en la entrevista que dio en la cadena gubernamental y quizá pasaron desapercibidas entre el tropel, aunque fueron de las primeras. El tema era la medida cautelar del Tribunal Supremo sobre la Ley de Nietos, en concreto, la instrucción que extendió la concesión de la nacionalidad y el voto a los descendientes de cuántos se hubieran ido de España entre 1936 y 1955, bajo la presunción de que todos fueron exiliados políticos. Frente a esta nueva contrariedad judicial, Sánchez resucitó, una vez más, a Franco. A los que discuten, critican y ponen impedimentos a una interpretación de la ley que trivializa la condición de exiliado, los metió en el saco de "descendientes" de los que dieron el golpe en el 36.

Dijo: "Es una ley que lo que hace es recuperar y reivindicar la mejor de las Españas, que fue la de la Segunda República, que sufrió un golpe de Estado precisamente por aquellos que hoy, sus descendientes, lo que están haciendo es tratar de cercenar sus derechos de ciudadanía, como también hicieron de obligarles a exiliarse en muchas ocasiones, en gran medida, a países latinoamericanos". Escuchándole se nota que estaba a punto de decir que los que tratan de cercenar la transoceánica extensión del derecho al voto que colaron con una instrucción firmada por la hermana del ministro Puente, son los mismísimos autores del golpe contra la II República. Tal cual, Franco, Mola, Sanjurjo y el resto, redivivos y vestidos ahora con las togas del Supremo. Por eso le quedó contrahecha la frase. Tuvo que meter con calzador "sus descendientes". Claro que la sintaxis, aunque delatora, es lo de menos.

La cuestión es que un presidente del Gobierno se pone a dividir a los ciudadanos de su país entre los que descienden de unos y los que descienden de otros. Es el revival de los estatutos de limpieza de sangre medievales. ¿Van a hacer un dossier de los españoles según qué hicieron o dejaron de hacer sus antepasados en 1936? Como clasifican torpemente a los periodistas, cualquiera sabe. Pueden poner en el DNI un símbolo que identifique en qué bando estuvieron los bisabuelos o tatarabuelos, y a los que no estuvieron en ninguno, se les asigna aleatoriamente. No es exageración. Estas y otras aberraciones posibles son las palabras de Sánchez llevadas a sus últimas, pero lógicas consecuencias. Y las pronunció con una sonrisa, frívolamente, sin idea ninguna en la cabeza, salvo la de acusar de franquistas y golpistas a los que no están de acuerdo con dar el derecho de voto a personas que no descienden de exiliados, y no han residido jamás en España. Sólo para rascar unos votos más, atiza la hoguera guerracivilista heredada de Zapatero.

Para nada interesa quién es descendiente de quién. No interesa si Sánchez es descendiente de los que dieron el golpe de 1934 contra la II República o de los que lo dieron dos años después. Hace unas cinco décadas, los españoles despertaron de la pesadilla de la historia, por decirlo como Stephen Dedalus. Salieron de la espiral guerracivilista admirablemente y en buena forma. Todo va a peor desde que hay Gobiernos que los quieren hacer regresar a la pesadilla. El golpe de 1936 pertenece al pasado. Las palabras de Sánchez golpean la convivencia, la democracia y, cómo no, la verdad, en el presente.