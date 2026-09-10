Cuesta acusa a Sánchez de "hacerle un nuevo favor a Marruecos" con la desclasificación de los informes de la invasión

Carlos Cuesta ha dedicado el editorial de La Noche de Cuesta a la desclasificación de los informes de inteligencia que ha ordenado Pedro Sánchez, una operación que ha calificado de regalo envenenado a Marruecos: no porque los documentos le den la razón al presidente, sino precisamente por lo contrario. "No hay ni un solo informe que le dé la razón. Ni uno. Pues imagínense cómo debía ser el material que se ha decidido no desclasificar", ha dicho Cuesta.

Fuentes cercanas a los servicios de inteligencia consultadas aseguran que no es así: se ha desclasificado lo que Sánchez ha querido. Un documento de la Guardia Civil, por ejemplo, fue publicado con el primer folio parcialmente visible y el segundo completamente tachado en negro de arriba abajo. "Pedro Sánchez ha preseleccionado y diseñado la desclasificación. El que se quiera creer que no ha metido sus píldoras, que se lo crea", ha señalado. Y es que el objetivo real no era la transparencia sino desviar el foco: en lugar de hablar de un presidente que sigue traicionando Ceuta segundo a segundo, el debate se ha trasladado al CNI y a los informes de alerta.

"Pedro Sánchez ha desclasificado lo que he querido" 🎙️ @carloscuestaLD en #LaNocheDeCuesta pic.twitter.com/Qn1cgrFfba — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 10, 2026

Sobre el fondo de los documentos publicados, Cuesta ha apuntado que, sin excepción, confirman que el Gobierno fue avisado. El CNI, la Policía, la Guardia Civil y el Cifas, el servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas, comenzaron a emitir alertas entre el 8 y el 10 de julio. Desde el 27 al 29, los avisos fueron absolutamente concretos: grupos organizados por Marruecos, gendarmería marroquí que no impedía el paso de forma proactiva, dos grupos de WhatsApp con 180.000 seguidores cada uno y fuentes adicionales de convocatoria con entre 20.000 y 30.000 más. Los informes del 29 llegaron a apuntar al día siguiente como fecha de la invasión, y algunos incluso aventuraron una hora, las 20:00. Cuesta ha afirmado: "El Gobierno tenía información como para haber parado la invasión. Eso no es una opinión. Es un hecho confirmado por los informes desclasificados por el propio Gobierno".

El daño al CNI

Los documentos publicados revelan prioridades de vigilancia, circuitos de comunicación, destinatarios, horarios y tiempos de reacción de las fuerzas y cuerpos de seguridad, procedimientos de alerta y criterios para valorar amenazas. "Hemos desvelado el manual de instrucciones de nuestro sistema de inteligencia ante la opinión pública. Y ante el Gobierno de Marruecos", ha comentado.

Marruecos ahora sabe qué redes fueron detectadas y cuáles no, qué palabras clave activaron las alertas y a partir de qué volumen de movilización el sistema consideró que había peligro. "Las próximas invasiones serán convocadas a través de las redes" que han confirmado que sortean nuestro sistema de inteligencia. Todo esto lo ha desvelado Pedro Sánchez", ha explicado Cuesta.

Por otra parte, la desclasificación daña las relaciones con los servicios de inteligencia aliados, como la CIA, el Mossad o el servicio británico. Si un presidente desclasifica unilateralmente documentos donde puede aparecer información trasladada por terceros países, esos países se pensarán mucho colaborar en el futuro.

Asimismo, los informadores, colaboradores y agentes propios que han visto sus comunicaciones reflejadas en documentos públicos tienen dos opciones: cortar su colaboración o extremar la cautela al emitir alertas.

La hipótesis que lo explica todo

Por último, Carlos Cuesta ha explicado que Marruecos lleva meses presionando a Sánchez para que traslade a un acto con fuerza de ley los compromisos verbales sobre el Sáhara Occidental, compromisos que con un cambio de gobierno quedarían en agua de borrajas. En ese contexto, la desclasificación podría ser otro de los regalos con los que Sánchez va comprando tiempo.

Cuesta ha concluido aseverando que "Hoy la defensa de España es peor. Hoy las opciones de Marruecos son mayores. Y hoy, directa o indirectamente, Pedro Sánchez le ha vuelto a hacer otro favor a Marruecos".